Sorpresiva respuesta de Mourinho al hablar de su relación con Pep Guardiola: “Hay cosas que la gente no ve”

Mourinho habló sobre su relación con Guardiola

Si hay una rivalidad que ha marcado el pulso del fútbol mundial en la última década, es la José Mourinho y Pep Guardiola. Ambos han protagonizado grandes enfrentamientos, sobre todo durante los Barça-Madrid en España y luego en el clásico de Manchester. Pero su relación comenzó años atrás, siendo parte de la misma plantilla en Barcelona, y el DT portugués no olvida esas vivencias.

En la previa del Manchester City-Tottenham, un nuevo capítulo dentro de su rivalidad, Mourinho dio una sorpresiva respuesta en la que habló del vínculo que empezaron a construir en esos años y que se sostiene en la actualidad.

“Con Pep (Guardiola), me quedo con los tres años que trabajamos juntos, nos vimos todos los días, celebramos juntos los títulos que ganamos. No lloramos juntos, pero compartimos algunas decepciones cuando perdimos cosas importantes. Fue un gran período de nuestra vida, él como jugador y yo como un joven asistente técnico, y con eso me quedo. Después de eso, solo puedo tener buena relación con él, no puedo tener malos sentimientos”, comenzó Mou.

Guardiola y Mourinho compartieron plantilla en el Barça: uno como jugador y el otro como asistente técnico.

El estratega luso de los Spurs luego explicó que los entredichos que pudieron tener en el pasado, son parte del fútbol y quedan en el campo de juego: “Pertenezco a esa generación de entrenadores que piensa que lo que pasa en un partido de fútbol se queda allí. Tengo solo buenos recuerdos y sentimientos hacia Pep.”

Posteriormente, Mourinho comentó que intercambio mensajes con Guardiola en algunos momentos personales muy delicados, cuando ambos perdieron a seres queridos: “Hay momentos en la vida que no olvidamos. No olvido cuando murió mi padre (en 2017), sabía lo importante que era para mí. Me llamó. Cuando murió su madre, yo también le llamé. Hay cosas que la gente no ve, que no necesitamos compartir”, reveló.

Jose Mourinho y Pep Guardiola son parte de una de las mayores rivalidades del fútbol moderno (Foto: Europa Press)

Este sábado, Mou y Pep volverán a enfrentarse. Será por la Fecha 24 de la Premier League. En esta ocasión, viven realidades muy diferentes. El Manchester City es el líder del campeonato inglés con cinco puntos de ventaja y un partido menos que su escolta, el Manchester United. Lleva una racha de 14 partidos sin derrotas, con 10 triunfos consecutivos en los últimos partidos. Por su parte, el Tottenham ha ganado solamente dos de sus últimos seis partidos e intenta recuperar su mejor forma.

