Jordi Alba reveló uno de los secretos mejor guardados del Barcelona: cómo se creó su conexión con Lionel Messi

Jordi Alba y Lionel Messi hacen una dupla casi letal en ataque (Reuters)

A pesar de ser un lateral izquierdo, Jordi Alba es una de las piezas claves en el ataque del Barcelona. A lo largo de sus nueve años como azulgrana, el español se volvió un jugador indispensable para cada entrenador que pasó por el club no solo por su labor en defensa sino también por la conexión que forjó con Lionel Messi.

Ésta relación es una de las que más alegrías le dio al conjunto culé, ya que a partir de ella llegaron numerosos goles en momentos clave y, aunque sea una fórmula que se repite constantemente después de tanto tiempo, los rivales aun no logran descifrar cómo detenerla.

En diálogo con el programa El día después de Movistar +, el ex defensor del Valencia explicó cómo se gestó esta asociación y sorprendió a más de uno con su respuesta.

El capitán y el defensor del Barcelona mostraron muchas veces su buena sintonía en ataque (Reuters)

“No lo trabajamos. Tanto Leo como yo nos buscamos mucho. Si se la doy sé que genera peligro o marca, y siempre se la intento dar. Aunque los rivales nos conocen cada día más y ahora también intento dársela a otros compañeros. No es algo trabajado. Sale solo”, reveló el español

“Hago más daño cuando no se me espera, cuando aprovecho el espacio que mis compañeros generan. En el Barça es más difícil dar asistencias, porque los rivales se cierran más, pero estoy dando muchas y ojalá dé muchas más”, agregó.

En la misma línea, también se le consultó sobre el momento que vive el capitán del Barcelona, cuyo futuro dentro del club sigue siendo una incógnita: “Una vez empezada la campaña no hemos hablado de eso. Es un chico muy humilde y me ayudó mucho. Soy mejor y rindo más con él en mi equipo y ojalá siga muchos años más en el Barcelona, sería lo mejor para todos. Tengo la esperanza de que siga. Para el Barça sería bueno”.

Jordi Alba habló de su relación con Messi

Amado por muchos y defenestrado por otros, el lateral izquierdo reconoció que, “soy uno de los jugadores más odiados del fútbol, pero es mi forma de jugar. Eso me ha llevado a dónde estoy ahora. Pero fuera soy una persona humilde y lo valoro todo. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi persona. Aunque jugando sé que soy muy pesado y entiendo que me odien”.

Al mismo tiempo agregó que, “algunos dicen que no sé defender. Yo sé que no es mi cualidad principal, pero he mejorado muchísimo. Aún me queda mucho por aprender”.

Finalmente, en cuanto al presente que atraviesa el Barcelona, Alba comentó: “Estamos intentando recuperar las sensaciones. Se han ido jugadores importantes, de los mejores del mundo, y va a costar mucho más, pero con la gente joven que ha llegado y los que seguimos, vamos a intentar recuperar ese nivel para que podamos ganar títulos”.

“Aún puedo dar mucho más en mi club. Trabajo con la misma ilusión que cuando debuté en Primera División con el Valencia a los 20 años y ojalá pueda estar muchos años más en la élite. Me cuido muchísimo”, concluyó.





MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Lamentable”, “Vergonzoso”, “Criminal”: la lluvia de críticas que recibió Jordi Alba tras una polémica acción en la victoria del Barcelona

Se conocieron los detalles de la millonaria deuda del Barcelona que pone en jaque la renovación de Messi

La millonaria oferta que le habría presentado el PSG a Sergio Ramos