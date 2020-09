Escándalo en Francia: Patrice Evra cargó contra el presidente de la FFF y reveló fuertes episodios de racismo que vivió en la selección

Evra reveló episodios de racismo en Francia

El polémico episodio que protagonizó Neymar con Álvaro González en el duelo entre el Marsella y el PSG continúa dando de qué hablar y se profundiza a medida que distintos protagonistas toman la palabra para hablar sobre el racismo.

Uno de ellos fue el Presiente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Nöel Le Graët, que a mediados de septiembre aseguró que la discriminación racial no existe en el deporte en general y en el fútbol en particular.

Al escuchar con atención aquella entrevista que brindó el máximo directivo del fútbol galo a BFM Business, el ex lateral de la selección nacional Patrice Evra estalló a través de su cuenta de Instagram y reveló algunas experiencias que vivió dentro de la Chateau (lugar de concentración del combinado Bleu).

El presidente de la FFF aseguró que no había episodios de racismo en el fútbol francés - Reuters

“Cuando un jugador negro marca un gol, todo el estadio se pone de pie. Este fenómeno de racismo en el deporte, y en el futbol en particular, no existe en absoluto o apenas existe”, aseguraba el presidente de la FFF a la cadena de televisión francesa.

Estas palabras fueron el disparador para que el ex defensor del Manchester United, la Juventus y el Marsella (entre otros) saliera a responderle a través de un controvertido video que publicó en sus redes sociales.

“I don’t love this game. I don’t love this game. Hay ejemplos y estoy obligado a contestar a Nöel Le Graët. Estoy obligado a hablar de la Chateau. Tú lo sabes bien lo que pasa en la Chateau”, le advirtió el ex futbolista que pasó por la selección entre 2004 y 2015.

“¿Cuántas cartas racistas recibimos? ‘Didi -Deschamps-, llévate a tus monos y vete a África’. ¿Cuántas cartas así recibimos contra los jugadores? Pero las escondemos. Yo he visto algunas. Incluso hemos recibido cajas llenas de caca”, reveló.

Patrice Evra integró la selección francesa entre 2004 y 2015

Sin embargo, los episodios de racismo dentro del fútbol francés no solo se reflejaban desde las tribunas sino también desde las altas esferas políticas. “Y cuando viene el Presidente de la República sabemos que la selección francesa no es de un jugador, es del pueblo francés. Pero tenemos lugares asignados cuando comemos. Pero cada vez que venía el Presidente o los políticos, todo cambiaba”, explicó sobre las visitas que recibían en las concentraciones.

“Yo estaba sentado allí y, de repente, me ponían al final de la mesa. Donde normalmente estaba Sakho y Sagna. Había que cambiar. Pusieron a Hugo Lloris, a Laurent Koscielny y el Presidente en el medio. Pero sabíamos que eran las reglas del juego. Cuando él quería una foto era mejor ponerse con Lloris, Koscielny en lugar de Sakho o de Sagna”.

Durante su estancia en la selección francesa, pasaron tres presidentes por el poder: Jacques Chirac (Desde 1995 a 2002 y reelegido hasta 2007), Nicolas Sarkozy (2007 a 2012) y François Hollande (Desde 2012 a 2017).





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lionel Messi explicó los motivos detrás del explosivo posteo que le dedicó a Luis Suárez en su despedida

Un ex Real Madrid descartado por Zinedine Zidane: el “plan B” del Barcelona tras la salida de Luis Suárez

Giro inesperado: el video que podría condenar a Neymar por el escándalo en Olympique de Marsella-PSG