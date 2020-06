“Sé lo que es tener hambre”: el giro político que logró una joven figura del Manchester United con una emotiva carta

Marcus Rashford, joven futbolista del Manchester United, logró cambiar una política del Gobierno británico con una emotiva carta y una campaña a favor de los más pobres (Reuters)

En tiempos donde la pausa en la industria del fútbol mostró en Inglaterra una disputa por los recortes de sueldo a los jugadores y las presiones de los grandes magnates dueños de los clubes para concretar el regreso, hay un futbolista que ha dado la cara por más desfavorecidos: se trata de Marcus Rashford, joven figura del Manchester United, quien se ha convertido en un ejemplo a seguir al torcer una política del Gobierno británico con una campaña liderada por una emotiva carta.

El primer ministro Boris Johnson decidió este martes prolongar durante el verano las comidas gratuitas para los niños desfavorecidos, algo que no hubiera sido posible sin la presión generada por el reclamo de Rashford, jugador de tan solo 22 años que brilla en el United y en la selección inglesa.

Todo comenzó cuando el confinamiento contra el COVID-19 forzó a las escuelas y a los comedores de Reino Unido a cerrar en marzo. Ahí el gobierno británico creó un programa por el cual las familias desfavorecidas recibían vales de compra de alimentos por 15 libras (USD 18,8) por niño y semana. Esta política de emergencia iba terminarse con el inicio de las vacaciones escolares en julio. Sin embargo, bajo la creciente presión encabezada por Rashford, decidieron prolongarlo y seguir adelante con la medida que afecta a 1,3 millones de niños desfavorecidos.

Marcus Rashford corriendo con el balón bajo el brazo en un clásico entre el Manchester United y el City (REUTERS)

“El primer ministro acoge con satisfacción la contribución de Marcus Rashford al debate sobre la pobreza”, afirmó el portavoz del Gobierno británico al anunciar la medida, que costará unos 120 millones de libras (USD 152 millones). El gran impacto Rashford lo obtuvo tras haber publicado una carta en las que recordó que también él, perteneciente a una familia de cinco hijos con bajos ingresos, había podido a menudo alimentarse solo gracias a las ayudas de su escuela.

“Sé lo que es tener hambre”, confesó el atacante en un artículo publicado en el diario The Times que se titula ‘Acabar con la pobreza infantil es un trofeo más grande que cualquier otro en el fútbol’ y que se suma a una profunda carta que publicó en las redes sociales.

“Esta semana hubiera empezado la Eurocopa y a mí me gustaría recordar la tarde del 27 de mayo de 2016, cuando rompí el récord del goleador más joven en su primer partido con la selección. Vi a la gente con las banderas de Inglaterra y golpeando su pecho con nuestra camiseta y me sobrecogió el orgullo no solo por mí, si no por todas aquellas personas que me han ayudado a llegar hasta aquí. Mi madre trabajaba todo el día, ganando el salario mínimo, para asegurarse de que siempre había una comida en la mesa por las noches, pero eso no era suficiente. El sistema no estaba hecho para que familias como las mías tuvieran éxito, sin importar cuánto trabajase mi madre”, comienza la carta de Rashford.

“Esto no es sobre política, sino sobre seres humanos. Tenemos que mirarnos al espejo y pensar si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para ayudar a esos niños. Dejando las afiliaciones políticas a un lado, ¿no podemos estar de acuerdo todos en que ningún niño debe pasar hambre?. Como hombre negro que viene de una familia pobre en Wythenshawe, Mánchester, podría haber sido solo otro número en las estadísticas. En lugar de eso, gracias a la generosidad de mi madre, de mis entrenadores, mi familia y mis vecinos, las únicas estadísticas con las que se me asocian son goles, partidos jugados y convocatorias con la selección. Sería una injusticia para mi familia y para mi comunidad si no usara mi voz y mi plataforma para luchar contra esto”, agregó el delantero del United.

Rashford y su iniciativa recibieron también el apoyo de diputados conservadores, como el presidente de la comisión de educación, Robert Halfon, que calificó al jugador “como una inspiración y un héroe de nuestra época”.

Además, ha recaudado más de 20 millones de libras (USD 25 millones) extras para proveer de comida a los niños desfavorecidos del Reino Unido en alianza con con la compañía FareShare, que ayuda a los niños en situación de exclusión.

