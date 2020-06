Sigue la puja entre el Inter y el Barcelona por Lautaro Martínez: “No existe la voluntad de venderlo”

El argentino Lautaro Martínez es el gran objetivo del Barcelona para la próxima temporada (AFP)

El futuro de Lautaro Martínez fue uno de los temas más mencionados en el fútbol europeo durante el parate que generó el avance de la pandemia de coronavirus en el Viejo Continente. Ahora, una vez que ya se reanudó la competencia en Alemania y que pronto se volverá a jugar en España e Italia, la posible llegada del delantero argentino al FC Barcelona continuará siendo uno de los puntos a resolver por parte de la dirigencia del club catalán y de sus pares de la institución italiana.

En este sentido, un personaje central en lo que son las negociaciones entre ambas partes es el director deportivo del Inter, Giuseppe Marotta, que en las últimas horas dio declaraciones sobre la situación del pase del atacante que desembarcó en Italia proveniente de Racing. "Es difícil pronunciarse sobre el futuro de Lautaro en este momento. Pero a él le digo: 'mantente enfocado en el presente, hay una temporada que se reanuda, hay objetivos que alcanzar, podemos resarcirnos, los jugadores deben ser protagonistas”, dijo en diálogo con el periódico deportivo la Gazzetta dello Sport.

Más allá de sugerirle a Martínez cómo debe afrontar lo que resta de la temporada que se retrasó por la crisis sanitaria que padeció el país y gran parte del mundo, Marotta dejó una frase ambigua sobre el futuro del delantero estrella del Neroazzurro. “Por parte del Inter no existe la voluntad de vender a Lautaro: es joven, tiene futuro y es un jugador importante para Conte. Aunque, por supuesto, hay una cláusula...", advirtió el dirigente a cargo del armado de la plantilla del conjunto italiano.

El sueño de Martínez es jugar con Lionel Messi en el FC Barcelona

El presente de Martínez en la Serie A hasta la suspensión de la temporada era casi perfecta. El futbolista de 22 años marcó 16 goles y repartió seis asistencias en las 31 presentaciones con el equipo italiano entre la competencia local y la participación del conjunto de Antonio Conte en la fase de grupos de la Champions League y luego en Europa League. A la espera de la reanudación del Calcio, el Inter marcha en la tercera colocación con 54 puntos, a nueve del líder Juventus y con un partido menos.

Al igual que ocurre con el entrenador del primer equipo, Moratta espera que la transferencia no se consume, pero en el caso que Lautaro mude su potencia y sus goles a la ciudad española, anticipó que al Inter llegará un delantero de peso para reemplazarlo.

“Tal vez en Barcelona también tengan alternativas... Espero que no paguen la cláusula. Y en el caso de una despedida, en lugar de Lautaro vendrá un jugador de gran peso, un jugador de primer nivel”, advirtió.

Frente al contexto social y económico que dejará el impacto del coronavirus en Europa, el director deportivo del Inter cree que el próximo mercado de verano será austero porque el conflicto radicará en que a las instituciones les contará poder vender por los valores usuales del mercado en el continente.

“A nivel europeo, en este mercado la verdadera dificultad no será tener que comprar, sino poder vender. No tenemos prisa. Entiendo el deseo de nombres, pero tenemos que esperar a que terminen las temporadas y los equipos puedan hacer planes para el futuro. En general, podemos decir que las operaciones al estilo Neymar, en las que un equipo se lleva a un jugador de otro nivel, no se verán en muchos años”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La foto que publicó Lautaro Martínez en medio de las negociaciones entre Barcelona e Inter que levantó todo tipo de rumores

La encrucijada del Barcelona con Ansu Fati: la megaoferta de un gigante de la Premier y las exigencias del jugador