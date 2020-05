Increíble revelación del presidente del Getafe: estuvo cerca de fichar a Lionel Messi y Pep Guardiola

Lionel Messi y Pep Guardiola pudieron ir al Getafe antes de convertirse en los principales artífices de la época más exitosa del FC Barcelona (AFP)

Nadie en el FC Barcelona olvidará esta temporada 2008/09, donde el equipo ganó cada trofeo que disputó y dio inicio a la época más dorada de su historia, con dos grandes protagonistas: Pep Guardiola y Lionel Messi. El estilo de juego y las tácticas desarrolladas por el DT catalán se fusionaron con el talento del astro argentino para dar vuelo a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, algo que podría no haber sido posible si ambos se marchaban de la entidad blaugrana.

Según un entrevista concedida por el presidente del Getafe al diario MARCA, Guardiola y Messi pudieron irse del Barça a este equipo madrileño. Ángel Torres, máximo directivo de los Azulones, reveló que estuvo muy cerca de fichar a ambos.

Lionel Messi pudo ir cedido al Getafe y Pep Guardiola casi es contratado antes de hacerse cargo del primer equipo del Barça (EFE)

“En el primer o segundo año de Messi, lo tuvimos casi hecho para que viniera al Getafe en calidad de cedido. Al final, Rijkaard no aceptó y nos quedamos con las ganas”, afirmó Torres, que tenía un principio de acuerdo con Joan Laporta, por entonces presidente del Barça, para sumar a su equipo al crack argentino, quien solamente tenía 18 años.

Torres agregó que tiene una muy buena relación con Laporta: “Ojalá vuelva, aunque no sé si segundas partes son buenas. Siempre me he llevado muy bien con Laporta, es un tipo muy divertido y estaría bien volver a coincidir con él.”

Pero eso no fue todo, ya que también dijo que estuvo a punto de sentar a Guardiola en el banquillo de su club justo antes de que se haga cargo del primer equipo del Barça: “Un día estábamos en un sorteo europeo en Suiza Txiki (Begiristain, director deportivo azulgrana por entonces) y yo, y la idea era que Laudrup entrenara al Barcelona y nosotros nos quedáramos como sustituto con Guardiola, porque Laporta al principio no estaba nada convencido de fichar a Pep.”

Ángel Torres, presidente del Getafe, estuvo cerca de que Messi y Guardiola lleguen a su club en 2008 (REUTERS)

Ángel Torres cuenta en MARCA que uno de los candidatos a reemplazar a Rijkaard, además de Guardiola, era Michael Laudrup, quien fuera jugador del FC Barcelona entre 1989 y 1994, que por aquel entonces era entrenador del Getafe y llegó a la final de Copa del Rey y a los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Entonces, el trato era que Laudrup se marchaba al Barça y Guardiola lo reemplazaba, aunque finalmente Pep escaló al primer equipo apadrinado por Johan Cruyff. Luego el Getafe decidió no renovar a Laudrup y contrató a Víctor Muñoz.

