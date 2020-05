Se confirmó la fecha de reanudación de la Bundesliga: así será el cronograma de partidos en el retorno del fútbol en Alemania

La Bundesliga se reanudará el sábado 16 de mayo con partidos a puertas cerradas (REUTERS)

Cada vez falta menos para ver nuevamente rodar el balón de una de las ligas más importantes del mundo. La Bundesliga está a la vuelta de la esquina y llega para poner fin a una larga sequía de fútbol de élite causada por la pandemia mundial de coronavirus. Tras conseguir la autorización del Gobierno, el campeonato alemán ya tiene fecha de reanudación: sábado 16 de mayo.

A través de una videoconferencia encabezada por Christian Seifert, presidente de la Deutsche Fussball Liga (DFL), se dio a conocer con detalle cómo se jugarán las nueve fechas restantes de la temporada 2019/20, que tienen al FC Bayern München como líder pero con el Borussia Dortmund a solamente cuatro puntos y con seis puntos de diferencia entre el primero y quinto clasificado.

La Fecha 26 se abrirá ese sábado a las 15:30 hora local (13:30 GMT) con cinco partidos en simultáneo: RB Leipzig-SC Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg y, el duelo más atractivo, Borussia Dortmund-Schalke 04, más conocido como el Clásico del Ruhr, unas de las rivalidades de mayor historia en el fútbol germano.

El duelo entre Borussia Dortmund y Schalke 04 será el más atractivo en el regreso de la Bundesliga (Shutterstock)

También el sábado 16 de mayo, pero a las 18:30 (16:30 GMT), jugarán Eintrach Frankfurt y Borussia Mönchengladbach. Ya el domingo 17 de mayo, el líder Bayern Múnich visitará al Union Berlin y el FC Köln se medirá ante el Mainz 05.

La jornada se cerrará el lunes 18 con el duelo entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. “Hemos tomado en cuenta la situación del Bremen que fue el último equipo que pudo reanudar los entrenamientos en grupo”, aclaró el mandamás de la liga alemana.

Christian Seifert, presidente de la Liga Alemana de Fútbol, dio a conocer el cronograma del regreso de la Bundesliga (REUTERS)

Además, en su discurso, Christian Seifert garantizó que el riesgo de infección para los jugadores es “extremadamente bajo” y aclaró que la última jornada de la temporada 2019/20 tendrá que disputarse el último fin de semana de junio.

La experiencia de la Bundesliga puede servir de modelo para otros deportes de equipos en los que no se puede ni usar mascarillas ni mantener las distancias e incluso para otros oficios. Desde la DFL reconocieron que muchas otras ligas, no solo de fútbol, se han interesado por el plan de higiene y medicina deportiva elaborado por el Taskforce. “Podremos volver a jugar porque tenemos la suerte de vivir en un país que tiene uno de los sistemas sanitarios más modernos y más eficaces del mundo lo que, si somos honestos, muchos no veíamos así antes de esta crisis”, reconoció el directivo.

