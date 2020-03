“Espero que estén todos muy bien. Quiero mandarles un abrazo a la distancia. Hoy me toca estar en mi casa, en el campo y tener mi gente cerca pero hoy no los puedo abrazar ni besar porque hay que cumplir con lo pedido. Suena raro, pero es así. Hay que darse cuenta que hoy todas las personas del mundo tenemos la posibilidad de hacer algo para que al final de todo esto nos sintamos realizados. No hablo de profesión ni de cosas que tienen que pasar para sentirse así, sino que cualquier ser humano puede aportar su granito de arena en todo lo que es la precaución y cómo enfrentar esto que se está viviendo con mucha responsabilidad”, comenzó su relato.