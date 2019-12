El delantero, que manifestó estar “en el mejor club italiano” y que quiere “ganar muchos trofeos” en la institución de Turín, contó qué es lo que lo motiva a querer mejorar día a día luego de ganar 5 Balones de Oro. “Me encanta entrenar, es lo que amo. Si no lo pasas bien, es difícil: hago lo que me encanta y me pagan por ello, no puedo no estar feliz. Las críticas son parte del juego, hay que ser positivos, el fútbol es así. Sé quién soy y que al final de la historia me dirán ‘bravo’”, manifestó.