Al ser consultado sobre el racismo, el ex mediocampista de la selección de Costa de Marfil que disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 develó: “Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: ‘No, no puedes hacer eso’. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fútbol. ¿Por qué? Por estas cosas”, explicó el que fuera ganador de la Champions League en la temporada 2008-2009 con el Barcelona.