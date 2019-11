“Pueden suceder cosas inesperadas, y no hay que olvidar que la UEFA involucra a más de 50 países. Si se produce una controversia que excede al partido no tenemos que ir a buscar a un abogado. No, está con nosotros viendo lo que sucede. Puede surgir una situación de pirotecnia en las tribunas, o algo mucho menos grave, pero clave en el negocio, como que un aviso publicitario no esté bien situado. La puesta en escena de los partidos es esencial, necesitamos que todos los partidos se vean iguales, que su set-up sea homogéneo. Ambos equipos deben salir al campo de juego de la misma manera y la visibilidad de los sponsors debe estar garantizada”.