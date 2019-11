“Nos dimos cuenta de que tenían un arma y algo andaba mal. La reacción de Sead fue realmente valiente. Atacó a uno de los agresores, pero el segundo estaba frente a mi auto en su moto, así que no pude irme. Acabábamos de casarnos y temía por mi esposa. También temía por Sead y no pensaba en mí mismo. Lo que más me preocupó fue que abrieron la puerta de mi esposa y me lancé sobre ella para protegerla”, relató el propio Özil a The Athletic el pasado mes de octubre.