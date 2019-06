"Estaría feliz, si además, se pudieran poner en marcha más tratamientos en todo el mundo. Si quisieras contribuir en esta buena causa, por favor pincha en mi haz click en mi biografía de Twitter. He estado muy involucrado con el equipo de 'Bigshoe' y la pasión con la que tratan a los jóvenes pacientes me ha llegado al corazón. Existen situaciones médicas que los países en desarrollo tienen problemas para tratar debido a la escasez de doctores, dinero y medicina. Ahora queremos dar un paso más y ayudar a los niños de todo el mundo", agregó el ex jugador del Real Madrid.