“Hay varios futbolistas muy famosos con condenas y sentencias suspendidas por evasión de impuestos. Hasta ahora, no han tenido que preocuparse ya que tienen pasaportes de la UE. Pero después del Brexit, posiblemente no puedan ingresar al país (ya que serán tratados como ciudadanos no pertenecientes a la UE)”, agregó. Cristiano Ronaldo es otro de los grandes nombres involucrados.