“Cuando era joven me dedicaba solamente al fútbol, las 24 horas del día. Y ella (Shakira) fue la que me incentivo a incursionar estos proyectos. Ahora dice que es demasiado y que tengo que frenar, pero ella me acompaña. Es súper trabajadora y meticulosa, así que me ayuda mucho con cosas que a veces yo no veo. Le hago mucho caso”, confesó Piqué, quien cada día demuestra que su vida no solamente se remite al deporte. También están sus negocios.