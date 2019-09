El periodista sostuvo que lo mejor para el delantero argentino era marcharse del club italiano, aunque desligó a Nara de los problemas dentro del plantel: "Nunca hubiera jugado en el Inter esta temporada, todos lo decían. Evidentemente no fue un capricho de Spalletti. ¿Las palabras de Wanda? En mi opinión no son suficientes como para causar estragos en el vestuario. Sin embargo, no puede declarar amor a una empresa y luego demandarla".