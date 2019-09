Klopp afirmó que todo se había arreglado, después del último incidente en el que Salah optó por disparar en lugar de pasársela a un colega mejor ubicado. "Hubo una situación en el juego por la que no estaba contento. Sadio es un tipo emocional. No estaba contento con algo, claramente, ¡pero no fue por el cambio! Es algo de lo que hablaremos en el vestuario y seguiremos adelante", explicó tras el partido.