Al llegar procedente de Santos FC, no ha podido esquivar las comparaciones con Neymar, pero Rodrygo prefirió hacerse a un lado y avisó que busca hacer su propio nombre. "Neymar es un gran jugador, pero está en otro equipo y no puedo hablar de él. Me gustaría, ser el Rodrygo del Madrid. Neymar sólo hay uno, no va a existir otro", explicó.