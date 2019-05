Además, reveló que en el Hércules, en el Kayseri Erciyesspor de Turquía y en el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) nunca cumplieron con los pagos del dinero que le habían prometido y actualmente sigue en juicio. "Una vez, vinieron a mí y me dijeron: 'Está bien, te daremos esta parte, pero no le digas a los otros jugadores porque todavía no les pagaremos'", y agregó: "Una y otra vez, me sucedía lo mismo en diferentes clubes. No piensan en los jugadores, sino sólo en ellos mismos".