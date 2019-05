No será un mercado de fichajes tan fácil para el francés Antoine Griezmann. Tras anunciar su salida del Atlético Madrid, todo indicaba que iba a seguir su carrera en el FC Barcelona pero al parecer no será tan sencillo. La prensa catalana informa que el atacante galo de 28 años, campeón del mundo con Francia en 2018, podría no ser bien recibido por el vestuario culé.