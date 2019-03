"Hay idiotas que querrán creer todo esto porque les complacerá, y habrá personas que tienen conciencia. ¡Esos se darán cuenta de que todo eso es alboroto! Entonces, si él (Marc Fratani) compró a un árbitro; debe dar su nombre; decir dónde, cuándo y quién le dio el dinero… No tengo más comentarios que hacer. No vale nada y no pasará nada", sentenció.