En las últimas horas, el líder de la búsqueda privada David Mearns reconoció que no pudieron identificar el cuerpo visualizado por las cámaras. Fuentes de la investigación le aclararon a este medio que la dificultad para reconocer al "ocupante" podría estar emparentada a la posición en que está la aeronave ubicada sobre el lecho marino y las imágenes que logró obtener el ROV. Al mismo tiempo, no descartan que el otro pasajero esté en la aeronave y no hayan alcanzado a visualizarlo con las cámaras. También aclaran que otros restos de la aeronave pueden llegar a ser encontrados en diferentes sitios tal cual ocurrió con los cojines, que salieron a flote tras desprenderse del vehículo.