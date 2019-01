Una operación de tobillo en 2017 le cambió la vida y reconoció al portal luso "Record" que el dolor que siente no lo deja dormir: "Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir (…) Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie".