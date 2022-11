El Flaco Schiavi sorprendió al anunciar que se retira como director técnico a los 49 años: las razones

Rolando Schiavi se retiró del fútbol en 2014 en el Club Rivadavia de su Lincoln natal. Con 41 años colgó los botines, pero dejó atrás una brillante carrera que comenzó en Argentinos Juniors, donde logró un ascenso en 1997, hasta su glorioso paso por Boca Juniors, donde cosechó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

En Estudiantes de La Plata también dejó un grato recuerdo por la Copa Libertadores 2009 lograda en Belo Horizonte ante el Cruzeiro. En aquella edición, el Flaco se sumó como refuerzo para los dos encuentros de semifinales (ante Nacional de Uruguay) y las finales con el elenco brasileño.

Schiavi además vistió los colores del Hércules de España, Gremio (perdió una final de Copa Libertadores ante Boca Juniors en 2007), Newell’s Old Boys de Rosario y Shanghái Greenland de China.

Sin embargo, su alejamiento de las canchas duró apenas unos meses, ya que en febrero de 2015 asumió como entrenador de la Reserva de Boca Juniors bajo el mandato de Daniel Angelici. Una vez concluido su contrato, el mismo no fue renovado por la nueva dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Desde entonces, el ex marcador central fue sondeado en varios clubes y participa como panelista de TV en ESPN. Y fue en ese nuevo rubro donde el Flaco anunció este lunes que también se retiró de la dirección técnica con 49 años. Mientras se recordaba su paso por el Pincha de La Plata, el conductor de Equipos F Sebastián Vignolo le preguntó si dirigiría al elenco platense.

Tras su retiro como futbolista, Rolando Schiavi asumió como entrenador de la reserva de Boca Juniors en 2015

“No, no dirijo más”, afirmó Schiavi, dejando atónitos al resto de la mesa. “No, estoy retirado. Dirijo mi casa nada más, si puedo, lo que me dejan”, bromeó mientras sus compañeros seguían sorprendidos por la noticia.

“¿Por qué?”, le preguntó el Pollo. “Por una decisión de vida. Sí, me han llamado para dirigir... en su momento lo disfruté, pero después con el tema de la pandemia, me tocaron distitnas situaciones... Una decisión de vida familiar”, reitró Schiavi.

Retomando las chances de poder dirigir, el Flaco contó que lo llamaron “hace poco” y no dudó en contestar si recibe una propuesta de Boca Juniors. “No, ya está. Es una decisión de vida. Estoy muy tranquilo los fines de semana con mi familia y mis hijos, creo que es lo más importante. Estuve mucho tiempo concentrado, me perdí muchas cosas con mis hijos”, reconoció.

Y agregó: “No voy a dar nombres, pero hay un técnico que está dirigiendo a una selección y le pasan muchísimas cosas que me pasan a mí. Se perdió tantas horas de su familia por estar concentrado y se extraña. Te perdés los fines de semana, tu señora se encarga de llevar a los chicos a todos lados, y cuando crecen sos uber jeje”.

Pese a la decisión que tomó, Schiavi aseguró: “Lo hice con mucha satisfacción el ser jugador de fútbol, y obvio que lo volvería a hacer. No me arrepiento de nada”. Pero en relación al rol de entrenador lo diferenció ya que “ahora no estás en la cabeza del jugador”.

“Cuando no sos entrenador pensas en vos solo, estás un mes y pensas en el resultado, tenés que tener la cabeza en 30 equipos”, manifestó. Y sobre el nuevo rol que deben asumir una vez que cuelgan los botines los jugadores de fútbol, concluyó: “¿No hacer nada? No, hay que hacer. Hay que reinventarse, en todo sentido”.

