“Uhh... golazo”: así reaccionó Mateo Coronel cuando vio su tanto desde 70 metros en Atlético Tucumán-Barracas Central

Atlético Tucumán goleó a Barracas Central y se afianzó en la punta de la Liga Profesional. El Decano tuvo un rendimiento bárbaro en su estadio, con conquistas que fueron realmente espectaculares, como la chilena de Cristian Menéndez que provocó una catarata de memes y bromas en las redes. Sin embargo, fue el tanto que selló la goleada por 4 a 0 la que se destacó. Una obra maestra de 70 metros de Mateo Coronel, cuyo pase le pertenece a Argentinos Juniors y se encuentra a préstamo en Atlético Tucumán por un año y medio.

“Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imagine que iba a ser así. No no lo pude ver todavía, sí me mostraron un par de fotos”, expresó el futbolista de 23 años al término del partido. “Uhh, golazo. Qué locura”, fue la reacción de Coronel al ver el tanto por primera vez a través de un celular. “En Argentinos hace poco intenté lo mismo en un partido contra Unión pero el arquero me la sacó casi en la línea. Me gusta siempre mirar que estén adelantados. Gracias a Dios que salió y estoy muy feliz por eso”, añadió en diálogo con F10, por ESPN.

Mateo, quien había anotado su primer gol en primera división ante River Plate con la camiseta del Bicho, se mostró “muy feliz” por haber hecho el primero con la camiseta del Decano. “Estamos yendo partido a partido. Tenemos un gran grupo y aunque llegué hace poquito estoy muy bien. Fue un resultado hermoso y gracias al gran esfuerzo que hicieron mis compañeros. Destaco la unión del grupo, somos todos iguales y uno se mata por el compañero. Eso te hace competir de la mejor manera. La unión del grupo es lo que hace hoy que estemos donde estamos”, insistió.

Claro, Atlético Tucumán mira a todos desde lo más alto de la tabla con 32 puntos. Lo sigue Gimnasia y Esgrima La Plata con 29, pero lo más destacado es la distancia que le sacó a los equipos denominados grandes: 7 a River Plate, 8 a Racing Club y 9 a San Lorenzo y Boca Juniors, justamente el rival del próximo domingo en la Bombonera.

“Los equipos grandes tienen mucho para dar y cuando empiezan a ganar partidos se hacen complicados, pero estamos enfocados en lo nuestro. Ahora tendremos un gran aprtido contra Boca donde iremos a dejar la vida”, adelantó Mateo Coronel, quien dio detalles del histórico gol que anotó ante Barracas Central y al que ya piden como candidato al Puskas.

“Sí, lo vi adelantado. Lo estaba mirando y le decía a mi compañero dame una para patear por favor. Quería hacer un gol que no se me estaba dando. Lo miré antes que salga el centro y cuando me vino la pelota ya sabía que iba a patear. Nada más que tenía que controlarla bien. La pude controlar bien y me quedó justa, fue un lindo gol, un golazo. Estoy muy feliz”, cerró Coronel, quien no se quiso despedir sin antes saludar a toda su familia, novia y amigos que siempre lo bancaron en su Ramallo natal.

