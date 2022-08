11 frases de Carlos Tevez: lo primero que hizo al pisar La Bombonera, cómo maniató a Boca y qué le susurró al oído a Agustín Rossi

* La palabra del Apache tras el encuentro

“Lo primero que hice fue mirar al palco donde estaba siempre mi papá. Las emociones son muy fuertes. Después rápidamente cambié el chip y ya estaba. Nunca tuve la suerte de jugar en contra de Boca como jugador y es una sensación muy diferente a todo lo que he pasado. No puedo explicarlo con palabras, siempre estuve del otro lado, y hoy tener la sensación de querer ganarle es algo diferente a todo”.

Carlos Tevez vivió una noche especial en La Bombonera, a la que regresó como técnico de Rosario Central por primera vez desde su retiro como futbolista. Y el hoy director técnico logró un 0-0 ante Boca Juniors en un duelo en el que su planteo se impuso ante el plan de su rival. Además, fue homenajeado en la previa y se llevó en sus oídos la ovación de los hinchas.

“Todos mis ex compañeros vinieron a abrazarme, a saludarme, fue una sensación hermosa, eso quiere decir que dejé un buen recuerdo”, subrayó, y se contradijo de sus declaraciones en la semana: “No lo iba a gritar el gol si lo hacíamos, obvio. Lo que dije el otro día lo dije con una sonrisa”.

El Apache sorprendió con un dibujo 4-1-4-1 en el que por la banda derecha ostentó dos N° 4 (Cortez y Damián Martínez). La idea surtió efecto para anular al Xeneize. “Sabía que cortándoles la circulación de Fabra y Villa íbamos a tener chances, si no estaban cómodos por izquierda, teníamos ventaja. Salió bien”, se vanaglorió.

El encuentro no se destrabó a pesar de los penales. Agustín Rossi le tapó su remate a Gaspar Servio, pero a su vez el ex River atajó el intento de Pol Fernández; ambas acciones en el primer tiempo. “Tenía ganas de ver el duelo entre ellos, Gaspar patea muy bien y Agustín ataja muy bien. Son dos arqueros muy buenos en lo que hacen. Pensé que Gaspar le ia a pegar fuerte, pero no fue lo que hizo”, comentó.

Las imágenes de la transmisión mostraron un diálogo íntimo entre Carlitos y el arquero de Boca, a quien la hinchada le pidió que continuara, justo en medio de su conflicto por la renovación de su vínculo con la dirigencia que encabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. ¿Qué le dijo al oído? “Lo que le dije a Rossi queda entre nosotros, están en todas también, ¿eh?”, reclamó.

Su trabajo en el Canalla

“Este Central tiene muchos chicos y ayudarlos me entusiasma más, es lo que me hace ser técnico; potenciarlos, enseñarles la alimentación, lo que es un gimnasio, que ellos crezcan como futbolistas como entrenador me hace muy feliz”.

“Hay que cuidarlos, acompañarlos a los chicos. Hoy los clubes están todos quebrados y es difícil cuidar o mantener a los chicos, mantenerlos con los pies sobre la tierra, el jugador a veces se vuela por demás y pierde la concentración. Hay que hacer un trabajo fino para que no suceda”.

Facundo Buonanotte, una de las figuras en el 0-0 en La Ribera

“Buonanotte tiene que ser Buonanotte, tiene 17 años y juega muy bien. Tiene que hacer su camino, que disfrute a Central; si sigue de esta manera, va a durar poco”.

Sus objetivos en el club

“Nosotros estamos apuntando a la Copa para el año que viene, hacer una base para después armar algo mío, yo lo agarré con el plantel armado. Políticamente ni meto, vine con este proyecto y sigo por este camino. Hago mi trabajo”.

“Agarrar Central te hace crecer muchísimo, estás entre los tres o cuatro equipos más calientes de Argentina, esta presión, estas cosas lindas te hacen crecer muchísimo. Yo me quiero quedar a hacer historia en Central, después se verá qué va a pasar conmigo”.

