Flamengo venció 2-0 a Corinthians en San Pablo y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo dio un primer paso enorme hacia las semifinales de la Copa Libertadores, en las que se cruzaría con el ganador de la serie de cuartos que empezará mañana entre los argentinos Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield. El Mengao venció con autoridad a Corinthians, verdugo de Boca Juniors, por 2 a 0 como visitante en el Neo Química Arena, de San Pablo, que lució colmado con 45.000 fanáticos. Efectivamente en el ex Arena Corinthians y con el arbitraje del argentino Patricio Loustau, el conjunto dirigido por Dorival Silvestre Junior impuso condiciones durante los 90 minutos. Y lo hizo con un juego fluido no exento de contundencia.

El primer gol lo anotó el delantero uruguayo Giorgian De Arrascaeta, la figura de la cancha, a los 37 minutos del primer tiempo, con un espectacular remate al ángulo y tras una distracción de la defensa del Timao, que reclamó un roce en el brazo de Joao Gomes previo al disparo. Aumentó el infaltable en las redes Gabriel Barbosa, a los 5 del complemento, tras una brillante jugada del lateral Rodinei por la banda derecha, que culminó “Gabigol” con un tiro ajustado al segundo palo. El delantero brasileño llegó a 28 goles en el torneo continental – 15 de ellos en fases eliminatorias – y quedó a uno de Luizao, el máximo artillero brasileño en la historia de la competición.

Flamengo venció a Corinthians en San Pablo y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores (REUTERS/Carla Carniel)

“Hicimos un gran partido. El equipo respondió en todos los sentidos”, señaló el entrenador de Flamengo, Dorival Júnior. “Pero no hay nada decidido. Sabemos que en el fútbol el cielo y el infierno están a un palmo de distancia”. El chileno Arturo Vidal, quien venía de marcar el pasado sábado su primer gol con Flamengo en el duelo ante Atlético Goianiense, ingresó a los 73 e hizo su debut internacional con su nuevo equipo.

Corinthians, que no perdía como local desde febrero y sumaba 21 partidos invicto en Sao Paulo, buscará remontar el martes próximo cuando se dispute la revancha en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. “Fue un juego de detalles. Concedimos un gol que pegó en la mano, no sé la regla para hablar bien”, dijo Cassio, arquero de Corinthians. “Era un resultado que no queríamos, pero no nos faltó dedicación ni motivación”.

La presencia argentina en el juego desarrollado en el colmado estadio paulista fue la del ex Argentinos Juniors, Fausto Vera, a quien recurrió el técnico portugués Vitor Pereira para reemplazar al lesionado Maycon en el equipo local apenas superado el cuarto de hora del período inicial. Mientras que del otro lado de la vereda debutó en Copa Libertadores vistiendo la camiseta rojinegra del “Fla” el chileno Arturo Vidal, quien relevó a Gomes a los 27 minutos del segundo período.

Formaciones:

Corinthians: Cassio; Fágner, Bruno Méndez, Fabián Balbuena, Lucas Pitón; Du Queiroz (m.80, Roni), Víctor Cantillo (m.46, Giuliano), Maycon (m.17, Fausto Vera), Adson (m.46, Róger Guedes); Gustavo Mosquito (m.63, Geovane) y Yuri Alberto. DT: Vítor Pereira.

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Leo Pereira, Filipe Luis; Joao Gomes (m.72, Arturo Vidal), Thiago Maia, Giorgian De Arrascaeta (m.87, Víctor Hugo), Éverton Ribeiro; Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ (m.87, Lázaro) y Pedro (m.87, Éverton Cebolinha). DT: Dorival Júnior.

Árbitro: Patricio Loustau (ARG).

Estadio: Neo Química Arena, de San Pablo.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de agencias.