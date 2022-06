Controversia en La Plata: se cortó la comunicación con el VAR y el árbitro omitió un penal para Racing en la derrota ante Gimnasia

* La jugada más polémica del encuentro en El Bosque

Una situación por demás polémica sucedió en el encuentro que Gimnasia derrotó 3-1 a Racing por la cuarta fecha de la Liga Profesional. Es que en el segundo tiempo el VAR perdió contacto con el cuerpo arbitral y en ese lapso en el que Yael Falcón Pérez trabajó “a ciegas” se dio un penal que el juez juzgó como simulación o como un roce propio de juego y la tecnología no pudo rectificar la decisión.

El Lobo ganaba 2-1 y, apenas instantes antes de la discutida acción, el árbitro convocó a los capitanes para informarles que había perdido contacto con la sala VOR ubicada en el predio de la AFA en Ezeiza y que seguiría el encuentro de la manera tradicional, sin el aporte del VAR. Y a los 14 minutos del complemento brotó la controversia. Emiliano Vecchio alargó para Enzo Copetti, quien pisó el área cuando Piris, en el afán de rechazar, lo tocó de atrás.

Para Falcón Pérez no hubo falta, pero el defensor le tocó el pie izquierdo a su adversario y lo hizo caer. Correspondía la sanción de penal y amarilla para el infractor. Sin el respaldo de la humano-tecnología, el error no pudo ser subsanado. Fernando Gago, entrenador de La Academia, fue uno de los más ofuscados a la hora de protestar.

El contacto con el VAR regresó a la media hora del segundo tiempo, justo cuando Gimnasia convirtió el cuarto gol, que fue anulado con la asistencia de las cámaras: tras el centro de Brahian Alemán, Eric Ramírez pifió su primer intento y anotó en el segundo. Pero en la chance errada la pelota había dado en su brazo.

* Las principales acciones en el duelo por la Liga Profesional

Ya en el primer tiempo, en el penal que se tradujo en el 2-1, también había participado el VAR. Eric Ramírez se anticipó a Mura, quien lo cargó de atrás al verse superado. Falcón Pérez sancionó, pero desde Ezeiza Ariel Penel y Salomé Di Iiorio revisaron. El tema fue que en el inicio de la jugada, la víctima de la infracción parecía picar adelantada. Pero con el trazado de líneas se dilucidó que se hallaba habilitado.

“Si vamos a utilizar el VAR en el fútbol argentino, tendríamos que garantizar que siempre funcione. No voy a hablar si está bien o mal usado. Yo creo que es una herramienta importante en el fútbol y que la tenemos que aprovechar. Pero no puede dejar de funcionar y después volver a funcionar. Es una cuestión de lógica porque también el partido hubiese cambiado porque algo fue: no sé si falta o penal, no sé si fue dentro o fuera, pero algo es. Nos tocó a nosotros así”, se lamentó Gago tras el cotejo.

