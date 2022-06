Polémica en Central Córdoba-Boca: por qué debió ser sancionado el penal de Macos Rojo a Juan Kaprof

Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca Juniors cierran la segunda fecha de la Liga Profesional. En apenas dos minutos, ya se originó la primera gran polémica. El conjunto local reclamó por un claro penal de Marcos Rojo sobre Juan Kaprof. Sin embargo, Pablo Echavarría y el VAR a cago de Mauro Vigliano, que no lo corrigió, cometieron un error.

Porque el contacto desde atrás del defensor xeneize existe, aunque el delantero local no se haya caído en el instante. La pierna izquierda de Rojo toca la derecha de Kaprof y le hace perder la estabilidad. La acción debió ser sancionada con amarilla, ya que no corresponde expulsión porque no es una ocasión manifiesta de gol.

Boca Juniors y Central Córdoba empatan sin goles en el estadio Único-Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que cuenta con unos 10 mil fanáticos “neutrales”.

El momento en el que la pierna derecha de Marcos Rojo choca con la de Juan Kaprof. Era penal para Central Córdoba

El equipo xeneize que dirige Sebastián Battaglia protagoniza un gran semestre en el que se coronó campeón de la Copa de la Liga, avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, a idéntica instancia en la Copa Argentina y además comenzó el torneo doméstico con un triunfo la semana pasada sobre Arsenal (2-1).

Boca intenta sumar otros tres puntos para mantener el protagonismo en un torneo que es largo y sobre todo porque tuvo que guardar jugadores para dosificar el esfuerzo cuando tenga los dos mano a mano con Corinthians por los octavos de final de la Libertadores, el 28 de junio en San Pablo y el 5 de julio en La Bombonera.

Su rival, Central Córdoba, comenzó su campaña con un empate como visitante ante Barracas Central (1-1) y tiene un equipo trabajado por el DT Sergio Rondina, que supo complicar y mucho a Boca cuando se enfrentaron en la pasada Copa de la Liga.

El historial entre ambos en primera división es de apenas cinco partidos, con tres victorias de Boca, una de los santiagueños y un empate. La última vez que Boca visitó Santiago del Estero fue el 23 de abril de este año por la Zona B de la Copa de la Liga que luego ganó, y se impuso por 2-1 con sendos goles anotados por Eduardo Toto Salvio y una actuación descollante del arquero Javier García, la figura del partido.

