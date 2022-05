Las Leonas derrotaron a Alemania, sumaron su duodécima victoria consecutiva y sueñan con el título de la Pro League

*Las jugadas más destacadas de la victoria del elenco argentino frente al conjunto germano

El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped volvió a ganarle a Alemania por 3 a 1 y sumó su duodécimo triunfo consecutivo en la FIH Pro League, que lidera con amplia ventaja a falta de cuatro juegos.

Las Leonas, vencedoras del mismo rival el sábado pero 2-1, se impusieron en el estadio Ernest Reuter Sportfeld de Berlín con goles de María Granatto (1m. y 33m.) y Jimena Cedrés (11m.), mientras que Nike Lorenz (26m.) descontó para el conjunto local.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara lidera la competencia con puntaje perfecto (36) y le lleva 14 de ventaja a India y 17 a Países Bajos, que tienen cuatro partidos menos.

El próximo sábado y domingo, a las 8 de Argentina, Las Leonas visitarán a las neerlandesas, actuales campeones olímpicas y ganadoras de las dos ediciones anteriores del torneo, en una serie que puede ser decisiva para el título. Posteriormente, el seleccionado “albiceleste” cerrará su participación en el torneo ante India en la ciudad de Rotterdam, el 18 y 19 de junio.

En la victoria de esta mañana, la arquera argentina Belén Succi fue elegida como la jugadora del partido. “Nos estamos preparando para el Mundial 2022, por lo que estos juegos y victorias son muy importantes para nosotros”, declaró a la organización tras dedicarle la victoria a su hijo. El Mundial de la disciplina se jugará de forma conjunta en España y Países Bajos del 1 al 17 de julio de este año.

Cabe recordar que Delfina Merino, una de las referentes de Las Leonas, se despidió del equipo con una mezcla de “bronca y tristeza” ya que el entrenador, Fernando Ferrara, la dejó afuera de la lista para la Copa del Mundo. Con una carta que publicó en sus redes sociales, la volante ofensiva comunicó: “Desde chica soñé con jugar en Las Leonas, y le agradezco a la vida por poder cumplir ese sueño. Cada vez que vestí la camiseta de nuestro país fui feliz e intenté dar siempre lo mejor de mí, porque pertenecer a este equipo me llenó de orgullo”.

“El entrenador me comunicó la noticia que ningún jugador quiere recibir: No te vamos a tener en cuenta para el Mundial por motivos deportivos. Desde entonces son días difíciles para mí. Días de mucha reflexión. Me da bronca y tristeza, pero a la vez estoy tranquila conmigo misma”, agregó.

SEGUIR LEYENDO