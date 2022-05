El blooper de Paulo Díaz que terminó con el gol de Colidio para Tigre: el lamento de Gallardo por el insólito tanto que recibió River

Tigre, con goles de Mateo Retegui (4′PT) y Facundo Colidio (22′ST), vence a River Plate por 2 a 1 en el estadio Monumental por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El empate transitorio del Millonario lo anotó Enzo Fernandez (13′ST), tras una volea impresionante desde afuera del área. El árbitro es Fernando Espinoza y televisa ESPN Premium.

El tanto con el que el Matador se está quedando con la ansiada clasificación llegó tras un blooper de Paulo Díaz, quien en salida le dejó servida la pelota a Facundo Colidio, que no perdonó. Era el mejor momento de River Plate, que salió con otra cara al complemento, arrinconó a su rival y encontró el empate mediante un zapatazo espectacular de Enzo Fernández.

Sin embargo, en una jugada totalmente aislada y con la pelota en su poder, la defensa del Millonario le terminó regalando el segundo gol a Tigre. Paulo Díaz recibió desde la izquieda desde los pies de Héctor David Martínez y con los compañeros a ambos lados muy abiertos, buscó un pase interno para Enzo Pérez pero justo interceptó la pelota Facundo Colidio.

El ex futbolista de Boca Juniors, enganchó y sacó provecho además del resbalón que tuvo el chileno y se dirigió a toda velocidad para definir por abajo ante la salida de Franco Armani, que esta vez nada pudo hacer. Tampoco Enzo Pérez que no lo pudo alcanzar para molestarlo antes de que definiera. Buen gol de Colidio, quien no dejó pasar un verdadero regalo de la defensa de River Plate.

Esto lo lamentó Marcelo Gallardo, a quien las cámaras de las transmisión captaron justo cuando dijo “no lo puedo creer, boludo”. El Muñeco había hecho los cambios necesarios, en la charla del entretiempo, y todo indicaba que River Plate se lo llevaría puesto a Tigre.

Artículo en desarrollo...