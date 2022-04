El Loco Abreu aseguró que fue un error despedir al Maestro Tabárez de Uruguay: “Iba a clasificar igual al Mundial”

*Abreu dijo que fue un error la salida del Maestro Tabárez de la selección uruguaya

La asociación uruguaya de fútbol (AUF) decidió terminar el contrato con el entrenador Oscar Washington Tabárez al frente del seleccionado nacional, luego de la seguidilla de caídas en las Eliminatorias Sudamericanas que pusieron en riesgo la clasificación de La Celeste al Mundial de Qatar.

El cambio de liderazgo en el plantel terminó dando los resultados deseados en el bicampeón del mundo, dado que Uruguay obtuvo una de las plazas del evento que se desarrollará en el país del Golfo. Sin embargo, para Sebastián Abreu fue un error la salida del experimentado estratega. “Independientemente del cambio, yo sabía que Uruguay iba a clasificar al Mundial. Sabía que se iba a sufrir, como se sufrió desde que se implementó este formato de disputa, pero estaba seguro que se iba a lograr el objetivo, más allá del cambio de entrenador”, deslizó el ex delantero en diálogo con ESPN.

En su análisis, el ex goleador y referente del combinado charrúa advirtió que “el ser humano vive el hoy y no analiza situaciones similares. A veces hay conveniencia o ignorancia, pero el Maestro estuvo siempre en la cuerda floja”. “Desde mi perspectiva, creo que él se encontró con una directiva nueva y muy joven, que nunca había atravesado situaciones límites con exposición pública. Las críticas en las redes sociales y los medios de comunicación hicieron que ellos pensaran en que debían agarrar el toro por las guampas y tomar decisiones. Hicieron el cambio sin evaluar todo lo que había sucedido”, agregó el Loco.

Además, en su visita al programa F90, Abreu aclaró: “Una vez hecho el cambio, todo lo que vino con Fernando Alonso fue fantástico desde el juego, lo táctico y la entrega de los jugadores. Pero eso no deben opacar los 15 años de Tabárez. Uno interpretaba que el Maestro iba a ir al Mundial y se iba a retirar por la puerta grande de los mundiales. Era terminar su ciclo de forma impresionante y una muestra de agradecimiento. Hay que pensar que durante todo su proceso pasaron 15 presidentes y eso no ocurre muy a menudo. Cada autoridad tiene sus gustos y él se iba acomodando en la isla celeste con una identidad que formó desde la Sub 15 hasta la Selección Mayor”.

Después de perder con Argentina por 1 a 0 en Montevideo y Bolivia por 3 a 0 en La Paz, el seleccionado Celeste había alcanzado su cuarta derrota al hilo, lo que lo complicaba en el objetivo de acceder a la Copa del Mundo, dado que había equipos como Chile, Perú y Colombia que amenazaban con acompañar a Ecuador, Brasil y La Sacaloneta a Qatar 2022.

“Expresamos nuestro respeto y reconocimiento al profesionalismo y la dedicación durante el largo proceso de trabajo y el inconmensurable legado que esta fructífera etapa deja en la Historia de la Selección. El Comité Ejecutivo ha adoptado esta difícil decisión en virtud de las circunstancias presentes, comprometido con el futuro próximo y la obtención de los resultados que todos esperamos”, fue el mensaje con el que se despidió la AUF de Tabárez.

El Maestro, de 74 años, tuvo dos etapas como DT de la selección uruguaya, con la que ganó la Copa América de 2011. En total, dirigió 221 partidos, de los cuales ganó 104, empató 58 y perdió 59. Tras dirigir a Uruguay en la Copa América 1989 y el Mundial de Italia 90, el ex entrenador de Boca y Vélez, entre otros equipos, regresó al seleccionado en 2006 para comenzar un “Proyecto de institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas” que terminó durando 16 años.

La Celeste se clasificó a las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con Tabárez como entrenador. En el continente negro se consiguió un histórico cuarto puesto, algo que no se lograba desde México 1970, y un año después logró la Copa América, lo que posicionó a Uruguay entre los mejores seleccionados del planeta.

SEGUIR LEYENDO