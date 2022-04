“Todo es legal, me siento orgulloso”: Piqué rompió el silencio tras la filtración de un audio que lo sumergió en el escándalo del que habla todo España

Gerard Piqué responde por el audio en el que indica los millones que pagó Arabia Saudita para albergar la Supercopa de España

Luego de que se filtrara un audio en el que Gerard Piqué indica los millones que pagó Arabia Saudita para albergar la Supercopa de España, el defensor del Barcelona salió a dar explicaciones y defendió el negocio que hizo entre Kosmos, su empresa de eventos deportivos, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

“Los cachés es un audio sacado de contexto, lo decide la RFEF y sólo le ayudo a buscar una fórmula para que él tenga lógica. Eso es una decisión ciento por ciento de la RFEF. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?”, esgrimió Piqué en una entrevista con Marca.

“El conflicto de intereses, esa línea roja que me marcan, depende de los principios y valores que uno recibe en casa cuando uno es pequeño o cuando uno está en el colegio o con su familia. Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial a lo que es jugar al fútbol, algo que hice toda mi vida”, aseguró.

“El cambio de formato sucede en 2020 y gracias a eso la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro: el finalista de la Copa del Rey y el segundo de La Liga se clasifican. En 2020 si no hubiera habido este cambio el Real Madrid no habría participado. El Real Madrid ganó ese año, en 2021 la ganó el Athletic (de Bilbao) y en 2022 otra vez ganó el Real Madrid. En estos tres años se puede ver si nos han ayudado (al Barcelona) o si a mí me han ayudado en el campo de juego”, agregó.

Piqué también promovió este formato de disputa para la Copa Davis, que ahora juega sus fases finales en un solo país, a diferencia de su competición clásica en diversas sedes. El caso del torneo de selecciones de tenis fue usado por el futbolista catalán para defender su negocio y avisó que irá a la Justicia por la filtración de los audios.

Real Madrid le ganó 2-0 la final de 2022 al Athletic de Bilbao (Foto: AFP)

Sobre por qué se escucha un tono de tanta confianza al presidente de la RFEF, reparó: “Lo voy a llamar así porque tengo relación con él, era mi presidente cuando jugaba en la selección. Tengo buena relación con Busquets, Alba o Nacho. Jamás en la vida voy a pedir una ayuda ni me la van a dar”.

El Confidencial publicó el audio en el que está el diálogo entre Piqué y Rubiales. El medio afirma que la RFEF negoció una comisión de 24 millones de euros (826 millones de dólares) para Kosmos, para trasladar unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita. Desde 2020 se juegan allí tres partidos, dos por semifinales y la final.

Este testimonio es el primero de Piqué luego de la filtración del audio, pero manifestó que tendrá una gran presencia mediática para contar su verdad. “He convocado a 35 periodistas de todos los medios y no tengo nada que esconder, todo lo que hemos hecho es legal. Voy a exponer mi parte en cuanto a lo del conflicto de intereses. No es que no me esconda, es que me siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular. Quiero que me pregunten, que vayan al grano”, afirmó.

En tanto, admitió: “Oficialmente cobramos la comisión de Sela, una empresa del Gobierno de Arabia Saudita. En ningún caso cobramos de la RFEF. No tengo ningún trato comercial con la RFEF”.

El defensor del Barcelona estuvo involucrado en trasladar una final a Arabia Saudita

Más frases de Piqué.

Por qué negoció él. “Entendiendo la relación que tengo con el presidente, entiendo que debía ser yo. No me arrepiento, creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Hemos hecho un gran trabajo y creo que no se ha hecho nada erróneo ni legalmente ni moralmente”.

Arabia Saudita. “El fútbol es de los fans, pero los fans están en todo el mundo. Llevarlo hace que todos lo puedan vivir en directo. El fan no es sólo del mismo país. Hay clubes globales. Llevar el fútbol a todas partes ayuda a que haya más fans. En el resto, la RFEF es la dueña de la competición, mi opinión importa poco”.

El negocio. “No me he metido por el dinero, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. En esta sociedad generar dinero significa éxito y me gusta ser exitoso en todo lo que hago. Con estos 40 millones se paga mucho a los que participan, pero también a muchos clubes de más abajo. La Supercopa de Italia ya se jugaba antes en Arabia Saudita y les pagan siete millones por una competición parecida. Con el cambio de formato nos pagan 40 millones porque llevamos semifinales y final, con tres partidos. Gracias a este acuerdo los equipos de Primera RFEF, Segunda RFEF o Tercera RFEF pueden tener unas ayudas que no tendrían de otra manera”.

Rubiales. “Hablé con él porque estaba preocupado por el qué dirán. Le he dicho que tenemos que estar muy tranquilos. Pondría la mano en el fuego porque no ha cobrado ninguna comisión al margen, es honesto y noble, pongo la mano en el fuego por él”.

