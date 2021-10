Internaron a un ex campeón mundial de boxeo tras perder por nocaut: “Oren por él”

El sábado por la noche la joven promesa del boxeo mexicano David Cuellar extendió su invicto al noquear al experimentado Moises Fuentes, quien hizo un triste intento por regresar al cuadrilátero después de casi tres años de inactividad. El ex campeón mundial de 36 años no pudo soportar la potencia de su oponente y besó la lona tras un duro golpe al mentón que no logró detener.

Las imágenes de su caída encendieron las alarmas en Cancún, donde se llevó adelante el evento, y el árbitro rápidamente permitió el ingreso de los equipos médicos para que atendieran al púgil que ya estaba inconsciente, tendido sobre la lona. Debido a su estado, fue llevado a uno de los mejores hospitales de la zona en donde debió que ser intervenido de urgencia.

“Moises Fuentes ha sido ingresado al hospital tras el dramático nocau . La comunidad del boxeo se une en oración por su recuperación”, escribió Mauricio Sulaimàn, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien se encontraba presenciando el combate.

Por su parte, Pepe Gómez, presidente de Cancún Boxing dialogó este domingo con el sitio local TUDN después de la operación que se le realizó al ex campeón mundial por un un coágulo en el cerebro. “Ayer fue intervenido, de la arena fue trasladado al hospital Amerimed, en Cancún, uno de los mejores de la ciudad. Fue intervenido, está estable en este momento, está bien y estamos esperando las 72 horas que nos pide el doctor para tener un diagnóstico más preciso. Me encuentro en el hospital en este momento, acompañando y apoyando en todo lo que se necesita”.

Las impactantes imágenes que muestran a Fuentes tendido boca arriba inconsciente tras recibir el puñetazo final generaron conmoción en la comunidad del boxeo. Fue así que las redes sociales se plagaron de mensajes en apoyo al mexicano: “Hagamos una cadena de oración por la recuperación de nuestro amigo Moi Fuentes que está delicado de salud después de su pelea de anoche”, escribió Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez.

Al mismo tiempo, muchos especialistas en la materia criticaron al círculo más cercano del boxeador por haber permitido que después de tres años de inactividad y con un registro previo de dos nocauts consecutivos, le permitiesen enfrentar a Cuéllar, quien con menos de 20 años ostenta un récord de 20 triunfos en igual cantidad de presentaciones. Además, destacaron que sobre el cuadrilátero se lo vio en mal estado físico y que el árbitro amagó en varias ocasiones por detener el duelo, pero el propio luchador pidió seguir.

Ahora, el ex campeón de peso Mínimo e interino Minimosca se recupera en el hospital y se espera que pronto se conozca un parte médico. Además, su evolución en los próximos días será clave para su futuro.

