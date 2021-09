Del “partido más difícil” de su carrera al cambio en su juego por la lesión y una imperdible anécdota con Palermo: 9 frases de Del Potro

Juan Martín del Potro reapareció en el US Open y se dio el gusto de jugar un partido de exhibición contra John McEnroe, una de las máximas leyendas del tenis. El tandilense continúa con su rehabilitación tras reiteradas operaciones en sus rodillas y apunta a su vuelta en el circuito.

En una entrevista íntima con Fútbol 90 por ESPN, Delpo abrió su corazón y contó cómo se encuentra de salud y los objetivos deportivos que trazó. Además, compartió una imperdible anécdota con Martín Palermo, uno de sus grandes amigos, y se entusiasmó con el Boca Juniors de Sebastián Battaglia y la selección argentina comandada por Lionel Scaloni. A continuación, sus frases más destacadas.

SU PARTICIPACIÓN EN EL US OPEN:

“Es mi lugar el US Open. Tandil y este torneo tienen todo mi corazón. Hoy me toca venir de afuera, me costó decidir venir porque sabía que iba a tener sentimientos encontrados. La parte linda por el cariño de la gente y este torneo que es muy bueno, pero también observé partidos desde la tribuna y no lo quiero ni ver. Yo tendría que ser ese que está jugando y no estar sentado afuera. Esa parte quiero que pase rápido y llevarme toda la buena energía de todo lo otro que es espectacular”.

“Veo a los que están adentro vibrando este show y siento que es mi lugar. Ese es mi lugar natural, todo eso que yo hacía ahí adentro siento que me lo están usurpando y no me gusta. Es una señal interna de que todavía este fuego lo tengo intacto. Entrené con McEnroe, que me decía ‘tu tenis, si te pones saludable vas a poder regresar al top ten’. Son todos mensajes de aliento para no bajar los brazos. Tratar de volver a tomar el control de mi carrera deportiva y no a través de una lesión o hablar con médicos y tratamientos”.

SU ESTADO DE SALUD ACTUAL:

“Lo que siempre hizo que me mantenga de pie y no tirar la toalla es verme cómo estoy jugando. Hoy rengueo, estoy medio con una pata y media, pero siento que el tenis me va a acompañar. Todavía me está esperando para darme una nueva chance de hacerlo como yo quiero y no como pueda. Es una cuestión saludable, falta un poquito, tal vez es el partido más duro que estoy jugando de toda mi carrera porque no sé todavía cómo puedo ganarlo. De alguna u otra manera sé que lo voy a lograr”.

“En el tenis es un poco distinto al fútbol, jugamos todas las semanas, ganas un torneo un domingo y perdés en primera ronda un lunes. De ser el más feliz un día al otro estás mal y te tenés que reanimar. Eso hizo que los logros en mi carrera no se disfruten tanto. Yo de este lugar me quiero ir a mi manera y disfrutando, no que me lo tienen que imponer, en esa lucha estoy”.

“Cuatro cirugías en la rodilla no es fácil, mido casi dos metros, peso más de 100 kilos y el tenis es un deporte que te va rompiendo de a poquito, pero me reinventé con la muñeca. Cuando me operé tantas veces de la mano no le podía pegar a dos manos de revés, terminé jugando con slice. Y ahora lo que busco es hacer lo mismo, no puedo renguear en un partido, pero también trataré de cambiar mi juego. Hoy en día el tenis es muy potente, los puntos son realmente cortos y tal vez tendría que jugar de esa manera, pero mi idea es volver a jugar. Tengo muchísima gente que no me deja que me retire así y no lo voy a hacer”.

LA ANÉCDOTA CON MARTÍN PALERMO:

“Es una de las personas y amigos que están ahí empujando. La historia que tengo con él para conocerlo es cuando declaré hace 15 años que era mi ídolo. Él estaba roto de la rodilla en aquel año y se acercó a un entrenamiento que hacía en Buenos Aires sin conocerme y me dijo ‘yo leí en un diario que era tu ídolo y vine a conocerte’. Así nos conocimos y como ese año él estaba lesionado, sabía sobre mi pasión por Boca y me llevó todos los partidos a la cancha. Entablamos una amistad y cuando se retiró me prometió acompañarme al circuito y vino a muchos torneos. Es un grande en todo punto de vista, ha tenido una carrera particular también y tenemos puntos en común. Con el Flaco (Schiavi) tengo gente muy buena que me apoya mucho”.

EL NUEVO BOCA DE SEBASTIÁN BATTAGLIA:

“Lo veo bien. Viene trabajando bien y está bueno renovar ilusiones y la energía. Le da mucho hincapié a los jóvenes, es un momento de transición, hay que tratar de tener paciencia. Al no haber hinchas en la cancha ni tribunas calientes, las cosas se pueden tomar desde otro lugar. La hinchada siempre habla y manda mensajes. Tener a Seba, el más ganador de la historia, es una tranquilidad y estaría bueno que poco a poco vuelta la gente. Battaglia se merece ese recibimiento como técnico con toda la gente de Boca”.

LA MENTALIDAD DEL DEPORTISTA Y EL APOYO:

“Es súper importante que nos escuchen, en mi caso la mejor psicología es tener un mejor entorno de gente que te quiera bien y piense en la persona y el lado humano y no en lo deportivo. Es difícil porque nosotros somos una maquinita de generar, vender y participar y solo importa el número, y eso es complicado. Creo que la educación es súper importante, hacerle casos a los padres, eso lo tuve y es lo que me llena de fuerzas para seguir. Este año ha sido un poco distinto y duro, a principio de año se murió mi viejo y luego me operé de nuevo y ahora estoy fuera del circuito. Sí tengo que elegir un año para el olvido es este, pero Dios quiera pase todo pronto y la próxima vez hablemos todo de fútbol o tenis y no de la rodilla”.

SU VISIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA:

“La veo bien, y eso lo ve todo el mundo. Ves un equipo que hay amistad, no hay egos, nadie quiere ponerse encimad e otro. Hay técnico que se bancó muchas críticas y hoy por suerte lo respalda la Copa América, sino también hubiese sido injusto depender de un resultado. A nosotros, salvando las distancias, cuando ganamos la Copa Davis se mostraba un equipo unido donde éramos todos iguales. Nuestro capitán nos llevó de la mejor manera y cada uno cumplió su rol. Esta Selección para mí transmite eso y creo que se sacaron una mochila grande muchísimos de los que están ahí, y ahora no tienen techo. Es lo que viví yo post Copa Davis y lo que pueden estar sintiendo ellos. Ahora tienen que ir por el Mundial y sin esa tanta presión, creo que lo pueden lograr”.

