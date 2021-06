El dictamen del “Loco” Abreu sobre Funes Mori: México lo necesita, ¿por qué negarse?

David Faitelson consultó al uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu sobre la integración del recién naturalizado Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana.

‘El Mellizo’ ha sido tema de conversación desde hace unas semanas cuando parecía confirmarse que obtendría la nacionalidad mexicana y, por lo tanto, podría ser convocado a jugar con el Tri y disputar el llamada con otros mexicanos como Raúl Jiménez, Santiago Ormeño y el ‘Chicharito’ Hernández.

A partir de este lunes, día en que se hizo oficial su ciudadanía mexicana, la discusión sobre Funes Mori se ha transformado a si un “extranjero” debería jugar con la selección o incluso a cuestionar su desempeño y habilidad. Para algunos es una gran oportunidad de elevar el nivel de una selección que claramente lo necesita, y para otros convocarlo sería dejar de lado a otros mexicanos con talento y disposición.

El comentarista deportivo David Faitelson entrevistó al ex jugador Sebastián Abreu sobre la Liga MX, la victoria del Cruz Azul y por supuesto de Funes Mori. Esto fue lo que respondió el ‘Loco’:

Rogelio Funes Mori de Rayados de Monterrey festeja una anotación en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

“No quiero entrar en nacionalismo y ese tipo de cosas porque me parece que no me corresponde, yo voy directamente a lo legal y lo deportivo.

“Está dentro de la ley. Pasó a ser mexicano, sí puede ser puede ser convocado y es un centro delantero con un nivel que compite con los delanteros que hoy tiene el Tri”, comentó.

“Tiene esa característica de ser delantero de área, de juego aéreo ¿por qué te vas a prohibir tener un jugador así si es que lo puedes convocar? Si lo necesitas y esas características son importantes para darle un plus a la selección ¿por qué negarte a aportar?”.

Faitelson siguió con una pregunta difícil, pero el ‘Loco’ supo esquivarla.

“¿Tú verías un naturalizado jugando con la selección uruguaya?”, preguntó Faitelson.

A lo que Abreu respondió: “Si fuese nacionalizado yo digo: está todo bien. Sin embargo, hoy con Suárez, Cavani y Maximiliano Gómez en la selección, él no tiene lugar ahí. Pero si el día de mañana no está ninguno de esos tres y me dicen está Funes Mori, capaz que lo analizo y lo evalúo para poderlo convocar”.

SEGUIR LEYENDO: