Arrancan las semifinales de la Liga MX: cómo y dónde ver Pachuca vs. Cruz Azul

Tenía 23 años y murió por COVID-19: “Mi hija era joven y sana pero el virus le destrozó los pulmones”

Sol Casella no padecía ninguna enfermedad preexistente, pero falleció tras permanecer 23 días internada en un sanatorio de Balvanera. “A las 4 de la madrugada sonó el teléfono de mi casa. El médico me recibió llorando y me dijo que no había explicación“, le dijo su madre a Infobae