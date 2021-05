MLS: el abrupto final de la racha goleadora de “Chicharito”

(Foto: Captura de pantalla/ESPN)

Seattle Sounders FC terminó con el arranque perfecto a la temporada de LA Galaxy con la derrota 3-0 en el Lumen Field, la noche del domingo. La franquicia angelina era el único equipo de Major League Soccer que había arrancado el torneo con seis puntos, tras dos victorias, hasta el descalabro frente a Seattle.

“Este juego es un golpe de realidad, para mí, para todos”, dijo el técnico Greg Vanney después del partido. “Es un paso hacia atrás con respecto a puntos y la confianza que te da ganar, pero fue un buen parámetro para ver donde estamos contra uno de los mejores equipos de MLS. Este equipo ha disputado las últimas finales, se sienten muy cómodos jugando juntos y siguen marcando la pauta”.

La estrella de LA Galaxy había sido el mexicano Javier “Chicharito” Hernández luego de sus cinco goles en dos partidos. Este domingo, Chicha no pudo encontrar la red rival y continuar con la inercia positiva. El funcionamiento del equipo en general estuvo por debajo de lo esperado, Seattle fue amplio dominador del encuentro y ni Chicharito, ni el resto de la ofensiva pudo inquietar al arquero Stefan Frei.

Raul Ruidiaz. (REUTERS-USA TODAY Sports)

“Estuvimos desconectados. Estábamos muy ansiosos en buscar controlar el balón y atacar, perdimos muchos balones y nos quedábamos vulnerables y con mucho espacio cuando perdíamos la pelota y ellos aprovecharon. Debemos estar más compactos”, agregó Vanney.

El equipo angelino debe mejorar su defensa. Más allá de los dos primeros triunfos, la realidad es que han recibido siete goles en tres juegos disputados.

“Obviamente no estamos donde queremos defensivamente hablando. Perdimos muchos balones entre líneas, no terminamos las jugadas o no las avanzábamos lo suficiente a la mitad de la cancha del rival y eso aumentaba la presión para el grupo en transición”, dijo el técnico estadounidense. “Como grupo debemos tener mejor lectura en ciertas situaciones y encontrar más paciencia en ciertos momentos”.

Greg Vanney realizó algunos cambios a su alineación titular con respecto al partido anterior. Entre ellos, el atacante mexicano Efraín Álvarez fue titular por primera vez en el torneo. Disputó solamente los primeros 45 minutos, pues Vanney mandó ajustes para el segundo tiempo cuando ya iban abajo en el marcador 2-0.

(Foto: Instagram/efra_26)

“Es un gran jugador joven de gran talento. Mostró buenas cosas en la semana, Adama Saldaña no pudo tener mucha participación en los entrenamientos y decidimos que iniciara. Lastimosamente no pudo haber muchas situaciones donde estuviera el balón enfrente de él que es cuando hace más daño”, dijo Greg.

El refuerzo irlandés, Derrick Williams, también tuvo su primer inicio de la campaña en la defensa de Galaxy. Disputó la primera mitad hasta que, debido a un golpe, el estratega angelino decidió sustituirlo. Por su parte, el mediocampista mexicano, Jonathan dos Santos, jugó su primer partido completo del 2021.

Con buenas combinaciones, al puro estilo del Sounders, Raúl Ruidíaz fue un killer dentro del área. Al minuto 20′ abrió la cuenta para los de casa con un gran remate de primera intención dentro del área chica. Tres minutos más tarde, Brad Smith amplió la ventaja en una jugada a dos tiempos ante un primer rechace del arquero Jonathan Bond. Seattle estuvo cerca en varias ocasiones de encontrar el tercero, sobre todo en la recta final del partido, pero fue hasta el 93′ cuando Ruidiaz encontró su segundo gol de la noche para redondear el 3-0 final.

“Creo que debemos corregir ciertas cosas, pero nos quedan muchas lecciones de este partido”, compartió el veterano mediocampista Sacha Kljestan. “Cuando tengamos juegos de visita en un lugar complicado como Seattle, debemos ser más intensos e igualar la energía del rival. Carecimos de eso hoy y el rival nos castigó”.

LA Galaxy tendrá que corregir en la semana, pensando en su siguiente compromiso ante el rival de ciudad, LAFC. La primera edición del Clásico del Trafico de la temporada 2021 será el sábado en el estadio Dignity Health Sports Park.

SEGUIR LEYENDO