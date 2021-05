Andy Ruiz Jr. vs Chris Arreola: las expectativas para los dos mexicoamericanos

Los mexicoamericanos serán los primeros pugilistas de peso pesado en enfrentarse en Estados Unidos (Foto: Instagram / @boxaztecatva)

A medida que el mundo del boxeo comienza a ir lentamente a toda velocidad, las peleas de este sábado representan una explosión de impulso que conduce al mes más ocupado en el boxeo que hemos tenido en más de un año.

Mientras que la acción sabatina abre en el norte de Inglaterra, en Manchester, con los pesos pesados Dereck Chisora y Joseph Parker encabezando un evento que presenta a Dmitry Bivol defendiendo su título mundial de peso semipesado, y Katie Taylor arriesgando su campeonato indiscutido, de peso ligero femenino, la cartelera con más titulares del fin de semana presenta al peso pesado Andy Ruiz Jr. haciendo su tan esperado regreso al ring por primera vez desde que perdió su revancha contra Anthony Joshua a fines de 2019

Ruiz se enfrenta al veterano Chris Arreola en una pelea de boxeadores de sangre mexicana que buscan una victoria notable que los ayude a escalar en la clasificación de peso pesado. Esa cartelera, en Carson, California, también presenta dos peleas de campeonato mundial.

En la ceremonia de pesaje del viernes, Ruiz pesó 256 libras, mientras que Arreola detuvo la escala en 228.5.

Esto es lo que necesitas saber antes de la cartelera Ruiz-Arreola.

Andy Ruíz ha trabajado muy duro para su regreso al ring (Foto: Instagram / @boxaztecatva)

El análisis de Bradley: el nuevo enfoque de Andy Ruiz es clave

Los boxeadores mexicanoamericanos de peso pesado Ruiz y Arreola hacen historia

A pesar del prolífico éxito en otras divisiones, los boxeadores de ascendencia mexicana nunca, hasta hace poco, habían alcanzado la cima del deporte en el peso pesado. Ruiz finalmente logró ese hito y se convirtió en campeón en junio de 2019, cuando le propinó a Joshua la primera derrota de su carrera profesional.

“Soy Andrés y estoy muy orgulloso de ser mexicano”, dijo Ruiz en la reunión virtual del CMB del martes, junto a Arreola. “Representé a México en el Comité Olímpico Mexicano, y desde muy joven siempre quise ser el primer campeón [de peso pesado]. Nada es fácil en la vida, pero todo es posible.

“Estoy orgulloso de lo que hice. Sin la sangre mexicana, no creo que hubiera estado aquí. Vamos a ganar y luego vamos a recuperar los títulos para llevarlos de regreso a México”.

“Mi nombre es Cristóbal, pero solo los gringos me llaman Chris”, dijo Arreola. “Estoy bien preparado para una gran pelea, con el orgullo de ser mexicano. Si me derriban, muestro mi corazón de ser mexicano. Vengo de la nada, padre inmigrante, me enseñaron que el dinero viene de trabajar duro, y no quiero decepcionar a mi padre, quiero demostrar que todavía tengo algo para darles”.

Andy Ruiz Jr se enfrentará esta noche a Chris Arreola en lo que promete ser uno de los encuentros más espectaculares (Foto: AFP)

Arreola tuvo tres oportunidades para lograr ese mismo hito, pero se quedó corto en cada una de sus oportunidades por el título mundial, todas por el cinturón del CMB, contra Vitali Klitschko, Bermane Stiverne y Deontay Wilder. Pero en lugar de albergar mala voluntad, Arreola está feliz por Ruiz y espera usar ese momento como inspiración para sí mismo.

“Eso no está en mi cabeza, no. Lo respeto y estoy feliz por él por ser el primer campeón mexicanoamericano de peso pesado”, le dijo Arreola a ESPN. “Me quitó un mono de la espalda, ya sabes. No tengo que hacerlo más, él ya lo hizo y no tengo nada más que respeto por él. Siempre lo he respetado, y por eso estoy trabajando duro, porque lo respeto como peleador y lo respeto como hombre. Estoy trabajando duro porque sé que él está trabajando duro y tengo que darlo todo para ganar esta pelea y ser un campeón como él”.

Es notable que dos pesos pesados mexicanoamericanos también se estén enfrentando en una importante pelea estelar de PPV. En el periodo previo a la pelea, ambos prometieron no decepcionar a los fanáticos cuando se midan en el ring el sábado.

Ruiz y Arreola también coincidieron en que van a crear fuegos artificiales. Ruiz está reclamando la mayor parte de los titulares de cara a esta pelea, en gran parte gracias a su decisión de unirse a Team Canelo Álvarez hace unos meses. Después de quedarse corto en su revancha con Joshua, la dedicación de Ruiz fue cuestionada públicamente, pero todas las señales apuntan a que Ruiz se benefició enormemente del trabajo que ha hecho con el entrenador Eddy Reynoso hasta ahora, y la confianza de Canelo Álvarez y su equipo.

“Cuando perdí [contra Joshua] me sentí mal, no quería pelear, pero algo en mi corazón me dijo que tenía que levantarme”, dijo Ruiz. “Le pregunté a Canelo si podían abrirme las puertas y me dijo ‘Andy, sé que tienes las habilidades, ven aquí, pero quiero que me des el 110 por ciento’. Doy gracias a Dios que Eddy y Canelo me abrieron sus puertas. Estamos trabajando mucho, dentro y fuera del ring “, dijo Ruiz.

Chris Arreola intentará ir por el título mundial y aprovechar su oportunidad frente a Ruíz (Foto: Instagram / @boxaztecatva)

Para Arreola, esta pelea representa su última gran oportunidad de ir de nuevo hacia una última oportunidad por el título mundial.

“Siempre peleo con la mentalidad de ser un campeón mundial. No estoy aquí solo para cobrar un cheque”, dijo Arreola. “Se trata de mi legado. Me preocupo por mi legado. Me preocupa lo que dirá la gente cuando hable de Chris Arreola. Estoy cansado de que la gente diga ‘Oh, ese gordo que no lo hizo’.

“Sí, yo era ese tipo, y también era ese tipo que, ya sea gordo o flaco, como quieras llamarlo, viene a pelear. Vine a darles a todos un gran espectáculo. Me quedé corto muchas veces, en tres peleas por el título de peso pesado contra Vitali Klitschko, [Deontay] Wilder, [Bermane] Stiverne. Lo di todo, y en cada una de esas peleas salí a ganar. No salió a mi manera, pero créeme, lo di todo y salí con respeto por mí mismo”.

En cuanto a sus pensamientos sobre Ruiz y esta pelea, Arreola admitió que no será fácil el sábado, pero dijo que ha trabajado muy duro en el gimnasio para sorprender al mundo.

“Tienes que ser inteligente y Andy es muy peligroso, tiene dinamita y la velocidad de un peso ligero, tienes que estar preparado para todo lo que tiene”, dijo Arreola. “Hicimos el trabajo en el gimnasio, pero lo más difícil será el sábado, porque sé que Andy está bien preparado”. - Salvador Rodríguez

