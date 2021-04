Andy Ruiz podría recuperar el título mundial de los completos, dice Timothy Bradley

Andy Ruiz Jr (Foto: AFP)

Por todo lo que hemos visto en el periodo previo a la pelea del sábado entre Andy Ruiz Jr. y Chris Arreola, Ruiz parece feliz y contento con su movida al equipo del entrenador Eddie Reynoso y Canelo Alvarez. De un vistazo a las redes sociales - con todas las fotos y videos de Ruiz trabajando en ese gimnasio, sonriendo y riendo - parece que está en un buen lugar.

Ha funcionado para muchos otros boxeadores en el último año o dos. Vimos a Oscar Valdez dirigirse al campamento de Reynoso y Alvarez, y mira lo que Valdez le hizo a Miguel Berchelt: fue increíble. Vimos a Ryan García hacer el mismo cambio hace unos años, y su mejora en el ring es innegable. Hemos visto al propio Álvarez subir a otro nivel.

Muchos peleadores en ese círculo son campeones mundiales, pelean contra un campeón mundial o están cerca de ese nivel, dominando el deporte en este momento. Creo que Ruiz está en un gran lugar. Está en buenas manos. Creo que tener a todos estos peleadores exitosos a su alrededor definitivamente lo ha motivado.

No hay nada como tener a un peleador de clase mundial como Álvarez en el gimnasio preparando a Ruiz, trabajando con él. Eso definitivamente levanta el espíritu de un boxeador, su moral y creo que este sábado vamos a ver a un Ruiz diferente al que vimos en la segunda pelea de Anthony Joshua, cuando Ruiz perdió por una decisión desigual.

¿Qué es lo que Ruiz hace mejor en el ring?

(REUTERS)

Ruiz tiene un buen juego de pies cuando lo usa. Sabemos que le gusta llevar la pelea a sus oponentes. Tiene manos y reflejos rápidos y sabe moverse en el ring.

Es un gran contragolpeador con un tremendo gancho de izquierda combinado con potencia, velocidad y coordinación. Y si bien es fácil ver a Ruiz, especialmente en la segunda pelea de Joshua, como alguien que es una caricatura de un peso pesado fuera de forma, está coordinado para ser un tipo grande.

En realidad, es bastante engañoso, porque Ruiz es un peso pesado más pequeño de lo que piensas. Mide 6 pies 2, mientras que Joshua mide 6-6 y Tyson Fury 6-9, para comparar. Arreola mide 6-3.

Ruiz encuentra formas de mantenerse en ritmo con otros pesos pesados, incluso cuando se percibe una desventaja. Cuando Ruiz luchó contra Joshua por primera vez, vimos su compostura. Ruiz atacó al tipo más grande, lo boxeó desde afuera y lo contragolpeó bien. Vimos la velocidad de la mano en exhibición, así como su poder.

¿Qué versión de Ruiz esperas ver en el futuro?

Andy Ruiz Jr (Foto: AFP)

Cuando está motivado y concentrado, Ruiz puede ser un problema. Creo que ahí es donde está ahora. Creo que se ha vuelto a dedicar al deporte. A veces, cuando has crecido en la pobreza y ganas una gran cantidad de dinero, si no tienes personas a tu alrededor que te ayuden a controlar algunos de tus instintos, te vuelves loco y tomas decisiones inmaduras.

Eso le pasó a Ruiz. Ganó mucho dinero, gastó en exceso y disfrutó de vivir a lo grande. Ahora, está tratando de recuperarse. Sabe los errores que cometió. Y aunque estoy bastante seguro de que no se arrepiente - ciertamente se divirtió - uno vive y aprende. Con suerte, Ruiz deja atrás el pasado y sigue adelante. Si lo hace, será una gran amenaza en la división de peso pesado durante los próximos años.

Ruiz no podría estar en una situación mucho mejor que la que tiene ahora. Encontró un hogar con Reynoso que es perfecto para él. No creo que Reynoso sea el tipo de entrenador que persigue a sus peleadores. Sí, tiene expectativas. Cuando sea el momento de trabajar en el gimnasio, será mejor que te presentes. Cuando llegue el momento de hacer los ejercicios, será mejor que te presentes y hagas lo que tienes que hacer. Él responsabiliza a los luchadores, creo, pero no hasta el punto en que sienten que los tratan como a un niño.

Equilibrar eso puede ser difícil, pero hasta ahora parece que hay un buen balance para Ruiz con Reynoso y su equipo. Creo que el valor de ver al mejor peleador libra por libra del mundo (Álvarez) de primera mano en el gimnasio todos los días no puede ser exagerado. Ruiz puede ver la rutina diaria de Álvarez y cómo ha resultado en grandeza. Cuánto está en el gimnasio. Cuánto corre. Y lo duro que trabaja. Le da una fórmula que puede seguir para tener éxito.

¿Por qué la pelea de Arreola es la adecuada para Ruiz en este momento?

Canelo le muestra a Andy Ruiz cómo noquear a Chris Arreola. Fotos: Capturas YouTube / FightHype.com

Esta es la pelea de regreso de Ruiz. Creo que será una pelea en la que mostrará todas sus habilidades: velocidad de mano, defensa, creatividad con su ofensiva. Porque eso es lo que necesitas cuando eres un peso pesado más pequeño. Tienes que ser creativo con tu ataque y tu defensa. Y es por eso que creo que se beneficiará de Reynoso, con una forma de desbloquear constantemente lo mejor que puede hacer. Va a mejorar su juego.

Arreola es la oportunidad perfecta para Ruiz, para darle la resistencia que necesita y un barómetro que pueda mostrar claramente lo fuerte que es Ruiz física y mentalmente. Al final de esta pelea, podremos ver esa creatividad y lo que Reynoso ya le ha dado, o si es solo una ilusión.

¿Qué brinda Arreola en este momento de su carrera?

Arreola es un peleador envejecido. Nunca ganó un título mundial, pero ha competido por un título mundial tres veces. Nunca ha vencido a uno de los mejores de la división de peso pesado, pero Arreola siempre ha sido competitivo. Eso es claro de Arreola: sabes lo que obtendrás cuando pelee. Cuando está motivado, puede ser un problema, incluso a los 40 años.

Tiene manos pesadas (33 nocauts en su currículum) y viene a pelear cada vez. Arreola es un guerrero. Va a traer la acción y no se lo va a poner fácil a Ruiz.

(Foto: Instagram/caneloteam Verificado)

El volumen total va a ser intenso. En la última pelea de Arreola contra Adam Kownacki, establecieron tres récords de CompuBox para pesos pesados: la mayor cantidad de golpes combinados aterrizados (667) y lanzados (2,172) y la mayor cantidad de golpes lanzados individualmente (1,125 para Arreola). Perdió, pero Arreola todavía hace un gran esfuerzo en esta etapa de su carrera.

¿Cómo encajan estilísticamente Ruiz y Arreola y cómo se desarrollará la pelea?

Creo que esta pelea será épica. Va a tener flujos. Arreola tiene la combinación de fortaleza mental, durabilidad y un mentón fuerte. Está motivado en este momento y quiere descarrilar el tren de Andy Ruiz. Tiene buen poder de golpe. Tiene mucho volumen.

Arreola va a ir hacia al frente. Intentará superar a Ruiz y tratará de lastimarlo con un golpe grande. Creo que la defensa de Ruiz va a ser mucho mejor. Su ofensiva y su creatividad serán mucho mejores. Los golpes de Ruiz serán mucho más efectivos, poderosos e incluso explosivos en ocasiones. Pero Arreola tiene durabilidad y un mentón realmente bueno. Arreola es fuerte, mentalmente fuerte, va a desafiar a Ruiz y lo va a obligar a tomar decisiones muy rápidas dentro del ring.

Creo que al final de la pelea, Ruiz va a dominar a Arreola, poco a poco, y luego lo atrapará en algunos momentos. Creo que va a ser una guerra. Por lo menos, habrá momentos en la pelea en los que intercambiarán golpes y van y vienen.

(REUTERS)

Se pondrán a prueba entre sí, pero creo que Ruiz, el peleador más rápido y explosivo que puede hacer un poco más que Arreola, va a salir victorioso. Creo que Ruiz va a atrapar a Arreola tarde y veo que la pelea termina en un paro. Creo que Ruiz obtendrá el nocaut en el Round 8 o en el Round 9.

¿Una victoria decisiva volverá a poner a Ruiz en la conversación para una pelea importante?

Sí, eso creo. Cuando Ruiz luchó contra Joshua por primera vez, conmocionó al mundo. La segunda vez, no lo hizo tan bien. Pero el tipo que venció a Joshua, poniendo la única derrota profesional en el récord de Joshua, ese tipo está dentro de Ruiz. Ruiz es definitivamente un peso pesado entre los cinco primeros del mundo.

Puede ser una fuerza a tener en cuenta. Puedo ver una pelea con Deontay Wilder, puedo ver peleas con muchos de los otros pesos pesados de la división. En este momento, tenemos a Fury y Joshua listos para pelear por todos los cinturones, y podrían pelear dos veces seguidas. Pero Ruiz puede luchar para regresar a la conversación por el título.

Por ahora, fuera de Wilder, tienes a Joe Joyce allí y a Daniel DuBois, quien intentará luchar para volver a subir después de perder ante Joyce. Hay bastantes muchachos en el top 10 con los que Ruiz podría pelear de manera realista. Pero ese camino comienza el sábado, si gana.

