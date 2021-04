A pesar de los riegos, “Canelo” Álvarez no tiene miedo de morir en el ring

El boxeador mexicano Saúl Álvarez afirma no tener miedo de morir en el ring (Foto:ED MULHOLLAND/EFE)

Los riesgos inherentes al boxeo no pasan por alto en la mente del mexicano Canelo Álvarez, quien aseguró no temer a la muerte sobre el ring, y confesó que siempre, antes de cada pelea, se despide de su familia y pide no se preocupen pues si algo le llegara a pasar, sería haciendo lo que más le gusta.

Canelo, previo a su cita de este 8 de mayo ante Billy Jow Saunders en el estadio de los Dallas Cowboys, tuvo una charla con Graham Bensinger en la que habló de lo mucho que le ha dado el boxeo, de algunos de sus rivales del pasado, entre ellos Gennadiy Golovkin y Floyd Mayweather. Confesó además que en enero tuvo COVID.

“Sé los riesgos que tengo en el boxeo, me subo y a lo mejor no puedo bajar del cuadrilátero, a lo mejor me bajo muerto, pero yo lo sé, siempre me despido de mi familia antes de subirme al ring, porque no sé si voy a bajar vivo, les digo, no se preocupen, no lloren, porque me voy a morir haciendo lo que más me gusta”, expresó el tetracampeón mundial.

El pugilista afirma que no ve a su deporte como un negocio sino que es su pasión (Foto: Twitter/@DAZNBoxing)

Con ello en mente, Canelo Álvarez aseguró que el boxeo no lo ve como negocio, sino como una pasión. “Quiero ser millonario en los negocios, no estudié, vengo de muy abajo, pero me gusta aprender, saber muchas cosas y tengo demasiadas cosas, me pudiera retirar y vivir tranquilo, pero me gusta el boxeo, es mi vida, hasta donde pueda voy a estar aquí, siempre he querido hacer el boxeo por algo que me encanta, no por dinero, siempre el boxeo lo hago porque me gusta, no porque voy a ganar dinero”, apuntó.

Canelo, quien confesó haber tenido COVID-19 antes de su pelea con Avni Yildirim en febrero pasado, destacó que pronto espera lanzar al mercado entre 90 y 100 gasolineras en México que llevaran la marca de Canelo Energy, y que evidentemente después del boxeo le gustaría seguir con la práctica del golf.

Por otro lado, destacó que si Mayweather lo hubiera enfrentado en su mejor momento, no inexperto como en 2013, las cosas hubieran sido distintas. “No tiene nada que hacer conmigo, si los dos estamos en nuestro momento, él no tiene nada que hacer conmigo. Lo noqueo”, apuntó.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez mientras golpea al turco Ani Yildirim durante su pelea en el estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida (Foto: Ed Mulholland/EFE/ Matchroom)

Además, criticó la exhibición que tendrá Floyd ante el youtuber Logan Paul. “No tiene nada de relevante, es una exhibición para hacer dinero, es algo estúpido (…). No tengo nada con nadie, no soy fan de decir malas cosas, le dan licencia de peleador cuando no eres peleador, los pueden matar, esto no es un juego de futbol. Por qué le dan licencia a gente que nunca ha tirado a un golpe, si pasa una muerte, la comisión es responsable de eso porque le dieron licencia para pelear”, destacó.

Finalmente, recordó las ganas que tenía de arrancarle la cabeza a Gennadiy Golovkin tras la suspensión que tuvo por clembuterol. “Para mí fue muy difícil, pero yo en mi mente decía nada más tengo que ganar, nada más tengo que ganarle a este cu…, nada más tengo que ganar. Empezó como mi peor año y lo cerré como el mejor(…). Le voy a reventar su p… ma…, es lo que dije, creo que yo nunca le he faltado al respeto a uno de mis rivales, pero es una de las personas que más he querido cortarle la cabeza”, finiquitó.

