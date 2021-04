Así será el duelo entre Vucetich y Javier Aguirre, dos grandes técnicos al mando de jugadores con bajo rendimiento

encuentro entre Chivas y Rayados durante el torneo Guard1anes 2020 (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

Un duelo de dos de los mejores estrategas del futbol mexicano se vivirá en el Rayados contra Chivas, partido en el cual se espera los jugadores de ambos conjuntos eleven su nivel, porque en los dos clubes, los futbolistas han quedado por debajo de lo que se contemplaba.

En este compromiso se medirán Javier Aguirre y Víctor Manuel Vucetich, estrategas con experiencia y logros relevantes dentro de su trayectoria, lo cual resalta David Faitelson, analista de ESPN.

“Me parecen dos maestros maravillosos, Vucetich ha formado su trayectoria en México y la ha sustentado con títulos, con hechos fehacientes que lo convierten en uno de los mejores entrenadores, tiene su estilo, su forma de ser y no le ha ido tan bien en Chivas, pero de que es un técnico reconocido lo es, su legado no dependerá de lo que haga o deje de hacer en el Guadalajara”.

“Del otro lado, para mí, es el mejor de la historia del futbol mexicano, no por haber dirigido dos Mundiales que lo colocan ya en un sitio preferencial, pero por el hecho de que se ha atrevido a dirigir en otro nivel, es el único que dio el paso a España, alcanzó el climax como entrenador mexicano cuando dirigió al Atlético de Madrid en una Champions, así que me parece un duelo de dos entrenadores de un nivel extraordinario”, indicó.

Víctor Manuel Vucetich técnico del conjunto rojiblanco (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

Actualmente, Vucetich no ha tenido fortuna con el Guadalajara y se enfrentarán al Monterrey de Javier Aguirre en un duelo que puede ser vital en las aspiraciones del cuadro jalisciense para obtener un sitio en el repechaje y para Faitelson los jugadores son los que no han entendido lo que es vestir la camiseta de Chivas.

“A Chivas le ha faltado futbol, no ha encontrado la forma de estar en pleno, de estar realmente satisfecho con la forma en la que juega al futbol, hablamos de una cuestión individual, de que sus futbolistas no han podido resolver, los jugadores no han estado al nivel individual que se requiere y eso ha afectado la parte colectiva”.

“A veces pienso que lo de Guadalajara es un tema mental más que futbolístico, como que están distraídos y muchos de ellos no entienden la responsabilidad de lo que significa vestir la camiseta del Guadalajara, son futbolistas bueno a muy buenos, obviamente no son malos jugadores, que proceden de otros clubes, pero ellos no alcanzan a entender la dimensión del equipo en el que están jugando”, expresó.

Para Faitelson, Rayados ha tenido altibajos, pero terminará entre los primeros cuatro de la clasificación general al final de la fase regular del Torneo Guard1anes Clausura 2021 y desde su punto de vista, ese plantel tiene que ponerse a la altura de Cruz Azul y América.

Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey (Foto: Orlando Barría/EFE/Archivo)

Roberto Gómez Junco, analista de ESPN, dijo que el duelo de estrategas en el Monterrey contra Chivas es interesante, pero coincidió en el sentido de que los jugadores son los que no han podido resaltar.

“Hablamos de dos de los mejores técnicos en la historia del futbol mexicano, con trayectorias brillantes, la de Vucetich en México ganando varios títulos y la de Javier Aguirre que es el único que se ha hecho de un camino como técnico internacionalmente, dos excelentes técnicos, la capacidad está por encima de cualquier duda y la situación de los equipos es muy distinta”.

“Monterrey es cierto que no juega como se sabe que debería jugar, la importancia para Monterrey en este partido es acercarse a asegurar uno de los cuatros primeros lugares que implica eludir el repechaje, y para las Chivas es meterse a la reclasificación, lo cual suena pobre para este equipo que no está entre los más fuertes, pero sí tiene para competir mucho mejor, lo acaba de hacer ante Xolos, pero es importante demostrar ante Monterrey que no fue casual lo de Xolos”, manifestó.

Gómez Junco aseveró que en Rayados y Chivas hay un común denominador, los técnicos no han podido encontrar la alineación idónea para encarar todos los partidos del torneo.

Víctor Manuel Vucetich, da indicaciones en un partido de Chivas (Foto: Francisco Guasco/EFE/Archivo)

“A ambos equipos les ha faltado encontrar la alienación idónea porque en los dos ha habido muchos movimientos en las alienaciones, considerando que los planteles son muy distintos, mucho más poderoso el del Monterrey, entonces en esencia a los dos algo que les ha pasado es la dificultad para encontrar a los 11 elementos idóneos, su mejor alienación posible o los 11 o 14 que jueguen”.

“En el caso de Vucetich ha faltado compromiso en los jugadores, pero veo una diferencia sustancial, los jugadores no entienden lo que es el Guadalajara, algunos no lo entienden fuera de la cancha, adentro la mayoría se nota que no lo entienden, no manifiestan el nivel de compromiso que debería tener un equipo como Chivas, en el caso de Monterrey no se puede hablar de falta de compromiso, pero sí de bajo rendimiento de algunos, hablando de un plantel tan poderoso no ha sabido plasmarlo en la medida adecuada en la cancha”, agregó el analista.

Desde su punto de vista, los estrategas ayudan al poner la alineación inicial para tener un buen rendimiento, pero dejó en claro los jugadores son los que ejecutan en el terreno de juego, deben marcar diferencia y en ese sentido ve una clara ventaja para Rayados en el compromiso pendiente de la jornada 12 del certamen.

