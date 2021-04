‘Chicharito’ tras su gran arranque con el LA Galaxy: “Me recuerda que debo seguir imaginando cosas ching****”

(REUTERS/USA TODAY)

El LA Galaxy y Javier “Chicharito” Hernández arrancaron la nueva temporada de la MLS con el pie derecho, tras vencer de visita por 3-2 al Inter Miami CF, con doblete del delantero mexicano.

Más que sacudirse presión, el mexicano se dijo emocionado por su actuación.

“Para nada, al revés”, dijo “Chicharito” cuando fue cuestionado si el doblete ante Miami le quitó presión por dar resultados con el Galaxy. “Lo que me permitió todo esto es recordar todo el esfuerzo, los precios por pagar, que no traicioné mi esencia, que siga soñando, que siga imaginando cosas ching****, que siga trabajando muy duro, que lo mejor que he hecho es invertir en mí mismo: tiempo, trabajo emocional, trabajo físico, todos los aspectos. Eso es lo único que me recuerda (mi actuación).

“Por eso estaba tan conmovido. Al final, tarde o temprano todo vale la pena. Al que trabaja muy fuerte, al que persevera, al que es perseverante, al final, le salen las cosas”, agregó Hernández, quien había anotado su último gol con Galaxy en noviembre 2020.

Para “Chicharito”, las anotaciones ante Miami son resultado del trabajo que ha hecho desde que llegó al Galaxy y durante su carrera.

Lo que se me vino a la mente cuando anoté el primer gol fue, ‘Todo ha valido la pena’”, destacó el jugador mexicano. “Ni la temporada pasada, que nos fue mal, me sentí el peor (jugador) ni ahora me siento el mejor.

“Estoy muy contento por el resultado. Arrancar con el pie derecho la temporada simplemente significa que vamos por el camino correcto”, añadió.

Hernández trabajó durante la pretemporada para estar en la mejor forma física de su carrera y su esfuerzo fue recompensado en el primer partido de la temporada.

Los jugadores angelinos y su técnico se mostraron contentos por lo hecho por “Chicharito”.

“Estamos muy contentos por el doblete de Chicha. Hemos visto lo fuerte que ha trabajado. Al final, es nuestro jugador importante, es el número 9 del equipo y el que va a anotar goles para nosotros”, destacó el mediocampista Sacha Kljestan, autor del gol del triunfo del Galaxy.

“(Chicha) también es un líder en el grupo. Cuando habla, todos lo escuchan y cuando lidera con el ejemplo, los más jóvenes lo seguirán. Tenemos que seguir a ‘Chicharito’. Ha jugado en los más grandes clubes y ha sido una estrella para su selección también”, añadió.

El Galaxy estuvo dos veces abajo en el marcador, pero jugaron con el cansancio del rival y los ajustes del técnico Greg Vanney dieron resultados.

Inter Miami abrió el marcador con polémico gol de Robbie Robinson a pase de Gonzalo Higuaín, quien parecía estar adelantado al revivir el balón, pero el silbante dio por buena la anotación.

“Chicharito” consiguió la igualada al minuto 62 y cinco minutos más tarde, Miami volvió a tomar la ventaja con un penal convertido por el Higuaín tras una falta de Jorge Villafaña sobre Rodolfo Pizarro en el área.

Al puro estilo de cazagoles, “Chicharito” volvió a nivelar las cosas para los angelinos al cerrar a segundo palo para empujar un balón que quedó a la deriva. Ya en la recta final, Kljestan selló el triunfo con disparo colocado de larga distancia.

“La sensación en el grupo es buena. Toda la preparación hasta llegar a este momento nos hizo encarar este primer partido con mucha emoción. La camaradería del grupo es muy buena”, aseguró Kljestan. “Podemos estar orgullosos del esfuerzo por la manera que el grupo peleó cuando estuvimos dos veces abajo en el marcador. Fue un juego difícil, hacía mucho calor, pero sorteamos todo y nos divertimos”.

El duelo fue el marco para el debut de Vanney y el inglés Phil Neville como técnicos del cuadro angelino y del sur de Florida, respectivamente.

Vanney hizo cambios que impactaron en el resultado con Ethan Zubak y Kljestan, quienes ingresaron al juego como suplentes. No fue el caso para Neville.

“Fue emotivo para mí, hacia el final del partido”, reconoció Vanney. “Todo lo que significó estar de regreso con la franquicia del Galaxy, que ha sido tan importante para mí a lo largo de mi carrera. Estar aquí como técnico y obtener la primera victoria. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, trabajamos fuerte, entonces sé que el éxito aparecerá”.

El Galaxy debutará en casa en el torneo el próximo domingo, cuando reciban a los New York Red Bulls

