Faitelson: ¿Chicharito está vetado de la selección mexicana?

Javier ‘Chicharito’ Hernández, jugador de LA Galaxy, reconoció que tuvo una mala temporada en el 2020, pero señaló que “otros” también pasaron por la misma situación en el pasado y aún así “los aguantaron” en la Selección Mexicana.

“La temporada pasada estuvo de la ching... para mí, fue muy mala, a lo mejor la gente se queda con esto, pero también es como siempre y parte del show; han habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron y no lo digo por el entrenador Martino en sí, lo digo en general”, comentó Javier Hernández.

El atacante del LA Galaxy, durante una entrevista con TUDN, aseguró que no se ha retirado de la Selección Mexicana y buscará la fórmula para regresar al Tricolor, que comanda Gerardo Tata Martino.

Para el comentarista deportivo David Faitelson, Javier ‘el Chicharito’ Hernández es uno de los jugadores con condiciones históricas en el fútbol mexicano. “Yo lo he colocado en el mismo círculo de futbolistas de un club muy provilegiado que integran Rafa Márquez y Hugo Sánchez”. Y es que el jaliciense ha jugado en equipos como el Manchester United y el Real Madrid, además de anotar goles en algunas de las grandes capitales del balompié europeo como Inglaterra, España y Alemania.

Para Faitelson todo esto amerita que el Chicharito se gane el mote de futbolista “legendario”, pero eso no parece ser suficiente para que el delantero del LA Galaxy sea convocado a jugar con la Selección Mexicana. En una de sus últimas entrevistas dijo que, a diferencia de otros jugadores, a él no se le ha aguantado cuando ha tenido una temporada mala. Faitelson reconoce que ahí hay una queja válida y que ahora la pelota están en la cancha de los directivos.

Pero el comentarista también se pregunta si hay algo que más que está ensombreciendo esta situación. Faitelson recordó que la última comparecencia del Hernández fue por un tema de disciplina que nunca se aclaró. “Yo espero que no haya quedado algún tipo de rencilla entre él y la Federación Mexicana de Fútbol”, incluso mencionó que podría ser algo relacionado directamente con el presidente Yon de Luisa.

Para Faitelson el tema futbolístico no ayuda a las posibilidades del delantero de ser llamado a jugar: “Javier Hernández dejó de rendir en el campo de juego”. El mismo Chicharito ha dicho en sus declaraciones que él no le echa la culpa al Tata Martino, y Faitelson se pregunta entonces ¿quién tiene la culpa? “¿Acaso hay un tema disciplinario contra Javier Hernández, acaso está vetado? Lo unico real y contundente es que dejo de rendir.”

El propio Gerardo Martino ha mencionado que las puertas del Tricolor están abiertas para todos los jugadores y el Chicharito tiene que retomar su nivel, para volver a representar a México.

El ex jugador del Real Madrid y Manchester United apenas anotó dos goles en su paso por el LA Galaxy en todo el 2020, el propio delantero promete una que la actual será una mejor temporada.

El comentarista deportivo termina dándole la razón al Chicharito” otros dejaron de hacerlo (tener buen desempeño) y los aguantaron en la selección, y si alguien lo merece es él por su caracter legendario para nuestro fútbol y para nuestra selección”.

