Cuál es el “mal” que acecha a la Selección del Tri de Lozano y “Tata” Martino

Mario Carrillo encontró los mismos errores tácticos en la selección mexicana Olímpica y la mayor (Foto: Twitter/@MARIOCARRILLOY2/Instagram/@miseleccionmx)

Despierten, despierten, cuidado... La Selección Preolímpica tiene un equipazo, ha encarado sus partidos con atino, ha ganado bien, pero cuidado.

Sus jugadores no eligen bien, juegan mal y lo peor, desordenados, mal ubicados. No saben salir jugando, desdoblar (para tener el mayor número de jugadores al ataque), mucho menos atacar.

Tiene jugadores que le dan un gran sentido futbolístico, cómo Córdova y “Charly” Rodríguez. De ahí, los demás jugadores que su potencial es muy alto, pero no hay soluciones. Sí, las soluciones vienen de Jaime Lozano. Él se tiene que poner las pilas. Aún está a tiempo.

Esta selección, así como está difícilmente competirá contra una potencia medianamente de calidad. Solo con estudio y trabajo se puede lograr.

La Selección Preolímpica tiene un equipazo, ha encarado sus partidos con atino, ha ganado bien, pero cuidado (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El equipo mexicano en Cardiff arrancó, por supuesto, con el clásico 4-3-3 del “Tata” Martino, donde la línea de cuatro integrada por “Chaka” Rodríguez, Jesús Gallardo, Luis Montes y Carlos Salcedo, técnicamente muy buena; y después con Edson Álvarez como volante defensivo, Guardado como volante por la izquierda y Héctor Herrera por la derecha y por últimos los tres delanteros: “Chucky” Lozano, Orbelín Pineda y “Tecatito” Corona.

Un sistema que es el estilo de Martino, donde juega con seis volantes, prácticamente, si atacas, nunca vas a quedar mal parado en defensa; si defiendes lo vas hacer con mínimo nueve jugadores, casi con 10, y aseguras la posesión de la pelota con los siete volantes, todos juntos, “cortitos”.

A dos años de la estancia de Martino, hemos tratado de analizar su sistema. El equipo mexicano tiene una gama de buenos jugadores y de bueno volantes; es decir, jugadores en equipos internacionales y los delanteros son los más sobresalientes de los equipos europeos donde juegan.

Sí, las soluciones vienen de Jaime Lozano. Él se tiene que poner las pilas. Aún está a tiempo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La distribución de los volantes de la Selección Mexicana simplemente juega con seis volantes, los mismos que pueden atacar, más los laterales, son siete volantes y si se incorpora Gallardo son ocho. Técnicamente, el equipo mexicano pasa muy bien la pelota, sale con el balón dominado, controla, Pero... A dos años de la permanencia de Martino el equipo no tiene IDEA... , le faltan soluciones, no tiene profundidad y no tiene gol. El trabajo del “Tata” ha sido muy bueno, pero cualquier equipo, como lo fue Gales, nos juega a la presión, a la recuperación de la pelota y nos corta con velocidad como Gales, nos controla, nos domina y nos puede ganar.

Yo me pregunto: en dos años de trabajo Martino ha sido un entrenador sensato, habla muy bien, pero cuidado, México no tiene soluciones. Guardado y Herrera, con toda su experiencia, no saben donde pararse ni donde recibir la pelota; Corona con su gran técnica no sabe a dónde tiene que desbordar, a dónde tiene que pararse, como volante o como extremo; de repente Chucky va por fuera, a veces Corona u Orbelín, pero este equipo no tiene ORDEN y aunque juega bien con la pelota, ELIGE MAL.

A dos años de la estancia de Martino, hemos tratado de analizar su sistema. El equipo mexicano tiene una gama de buenos jugadores y de bueno volantes (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Tiene la posesión de la pelota, pero no tiene gol, no saben como trabajar en el último tramo de la cancha para adelante. A decir verdad, estamos a tiempo. El profesor Martino debe involucrarse más, que busque situaciones ofensivas, soluciones. No somos una selección con ESTRELLAS... tenemos a Pizarro y a Orbelín, Córdoba, Charly y Romo por lo que el técnico debe de trabajar, que lo dejen trabajar y por eso se debe involucrar con la selección Olímpica, se debe de involucrar con Jaime Lozano porque la problemática es la misma.

Ambas selecciones no juegan bien, no saben dónde pararse, técnicamente son buenos, pero eligen mal y si no están posicionados tus jugadores en el ataque no vas a tener profundidad.

Esto es desde la cancha para ESPN.

SEGUIR LEYENDO: