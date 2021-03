Fórmula 1: Checo Pérez, Adrián Fernández y Jo Ramírez hicieron las paces después de casi 8 años

El piloto mexicano Sergio Perez de Red Bull. EFE/EPA/XPB Images FIA POOL EDITORIAL USE ONLY

Sergio ‘Checo’ Pérez había roto terminantemente relaciones con su agente Adrián Fernández y con el ex coordinador de McLaren, Jo Ramírez en 2013. Hoy, el lazo de amistad se ha recuperado entre todos, así los confirmó cada uno de los tres símbolos del automovilismo mexicano.

El problema se dio en 2013 cuando Fernández era manager de Pérez y McLaren tuvo una catastrófica temporada. No renovaron a Checo, con lo que vinieron reclamos entre piloto y agente por el contrato, hasta llegar a la separación cuando habían sido muy cercanos toda la vida.

Al mismo tiempo, Ramírez opinó que Sergio había sido soberbio. También se cortó la relación.

Pero a finales de 2020, Fernández, quien fue subcampeón de la Serie CART, sintió que debía dar el primer paso para hacer las paces, no era posible que estuviera peleado con el ahora piloto de Red Bull que porta el número 11, a quien conoció desde que era un niño.

Así escribió una misiva que envió a Pérez y su padre Antonio Pérez Garibay.

“Le escribí una carta a Checo y se la mandé a él y a Toño papá diciendo que lo que había pasado había que olvidarlo, que aquí nunca existió ningún dolo. Olvidar las diferencias, olvidar lo que haya pasado. Al final yo estoy muy contento de su carrera, existe mucho cariño. Acababa de fallecer mi mamá y me mandaron un mensaje muy lindo toda la familia (Pérez), así que dije creo que es un buen tiempo de olvidar las diferencias”, relató Adrián Fernández desde su casa en Miami.

A Sergio Pérez se le preguntó por el asunto en entrevista realizada el 25 de marzo, previo al inicio de la temporada de la F1 en Bahréin.

-En 2013 cuando estuviste en McLaren, tu salida y el contrato trajo problemas con personas cercanas a ti como Adrián Fernández y otras como Jo Ramírez, ¿eso ya se resolvió?

“Sí, por supuesto. Con Adrián yo creo que el cariño siempre ha estado ahí, al final fueron situaciones complicadas que pasaron, que ya se arregló, lo mismo con Jo, no tengo ningún problema, ningún rencor. Fue simplemente en un punto muy sensible donde me estaba jugando el asiento, que salieran a decir esas cosas en público me afectó bastante”, dijo Checo Pérez en entrevista con ESPN vía Zoom.

Adrián Fernández (el piloto más importante de México en las décadas de los 90′s y 2000), ya retirado, con la recomendación de Jo Ramírez y basado en el talento mostrado por Checo arregló por tres años, pero había opciones de salida. Cuando McLaren lo liberó surgió la molestia.

El corredor mexicano de Fórmula Uno Sergio Pérez, BWT Racing Point, celebra al ganar el Gran Premio de Sakhir el 6 de diciembre de 2020 en el Circuito International de Baréin cerca a Manama (EFE)

Luego, Jo Ramírez opinó en su columna del periódico Reforma y eso irritó más a Pérez y su familia.

“Yo no tengo ya ningún rencor, las cosas que sucedieron fueron por tonterías por la edad tanto de Checo como mi situación de estar entre la espada y la pared. Obviamente siempre mi interés ha sido Checo y cuando vienen situaciones difíciles uno debe tomar una decisión cuando tú eres el manager, las cosas se dieron por situaciones que ni Checo ni yo controlábamos, pero se malentendieron”, aclaró Fernández

Jo Ramírez, quien vive en España, dijo en entrevista vía telefónica con ESPN que señaló y redactó en su espacio su opinión sobre Checo Pérez en ese momento, porque era lo que pensaba, pero que nunca guardó algún tipo de rencor por él.

“(Hace poco) una entrevista que dio me gustó leerla, porque reconoció los errores que había cometido, y cuando uno es joven los comete. No (guardo rencor), para nada, él hizo un error y ok, nos separamos un poco, con su papá traté de hablar algunas veces y no quiso hablar conmigo. Con su hermana Paola, muy bien. Ella sabe que yo escribí lo que Checo necesitaba oír, que nadie se lo había dicho.

“A Checo le dolió mucho, me dijo: ‘Lo escribiste en el periódico, por qué no me hablas y me lo dices en persona’. (Le respondí) ‘¡Con gusto, pero yo sé que te lo digo y te entra por un oído y te sale por el otro!”, narró

La próxima vez que lo vea le diré, ‘estoy seguro no me vas a decir gracias por esas palabras, pero estoy seguro que te hicieron bien’”, narró el hombre que trabajó 40 años en la Fórmula 1, 17 de ellos como coordinador de McLaren.

Checo Pérez reconoció en su momento que se sintió herido por eso.

“Más que nada sentía que había una relación de amistad, fue como una traición a la amistad, pero eso quedó atrás y la vida es tan corta como para guardar rencores a ninguna persona, entonces de mi parte no hay nada”, agregó el volante que está en su undécima temporada en el Gran Circo, quien ahora tiene 31, está casado con Carola y tiene dos hijos pequeños: Chequito y Carlota.

La verdad es que el MP4-28 de McLaren resultó un fiasco, Checo fue el chivo expiatorio que decidió cortar el equipo para 2014, pero la inquina entre estos tres mexicanos pilares del automovilismo está viva.

La relación entre Pérez y Fernández se remonta a principios de los años 90, cuando Toño Garibay (padre de Checo) era el agente de relaciones públicas de Adrián.

“Existe mucho cariño de mi familia con él, convivimos desde (que Checo y sus hermanos eran) pequeñitos las horas que pasamos juntos fueron muchas, con Toño Garibay. Mi mamá se pasaba varias Navidades con ellos, le decían ‘abuelita’ a mi me decían ‘tío’. Existía una relación muy bonita.

“Checo fue casi como un hijo para mí también, tuve las fotos desde pequeñito, ahora tiene una familia es papá ha madurado, ya entiende muchas cosas, entiende muchas situaciones en las que yo estaba”, así Adrián dio vuelta a la página. “Ni ellos ni yo estábamos a gusto con la situación, al final yo quise dar ese primer paso de reconciliación. Nos comenzamos a mandar fotos de nuestros hijos, le mandé canciones de Valentina (hija de Adrián). Toño, su hermano, también me dijo ‘Los queremos mucho’”.

Las cosas con Jo Ramírez, al final fueron muy similares.

“Después de que Adrián me dijo que había escrito una carta para hacer las paces y le había respondido, después de que había firmado ya con Red Bull, entonces yo le escribí y le dije ‘felicidades, qué oportunidad tan grande y el gusto que me daba. Me respondió no muy largo, ‘muchísimas gracias, te lo agradezco mucho’”, agregó Jo, quien emigró a Europa hace 60 años con su amigo Ricardo Rodríguez.

Adrián, luego, elogió el trabajo de Checo en Fórmula 1.

“Le dije estás viviendo una etapa muy bonita estás llegando a uno de los mejores equipos de Fórmula 1, te vas a medir con el mejor piloto --para mí-- del mundo, es el sueño de todo piloto. Quiero tener buena vibra con él como siempre la he tenido y disfrutar sus triunfos, como siempre lo hemos hecho. Es un reto grande importante el que tiene, pero es el que todos queremos tener”, dijo Fernández.

Jo Ramírez, incluso comparó a Checo Pérez con Alain Prost, luego que ya había comentado que Max Verstappen le parece el heredero de Ayston Senna.

“En el coche lo ha hecho muy bien, ha mejorado mucho como persona también. De verdad, yo lo compararía mucho con Alain Prost. Hoy en día es incapaz de cometer errores, a un ritmo elevado. Checo lo hace muy parecido a Prost. Es un tipo muy, muy inteligente cuidando la mecánica, las llantas. Checo va a estar muy cerca”, señaló.

Nunca es tarde para acabar con los problemas con la gente que quieres, filosofó Adrián Fernández, pero a veces dejamos pasar el tiempo e incluso morimos con ese mal orgullo. Afortunadamente, en el caso de este trío eso ya no pasó.

