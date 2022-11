Los secretos de la visita de Valtteri Bottas a la Argentina: el piloto de Fórmula 1 que dejó de ser la sombra de Lewis Hamilton y hoy disfruta más de su vida

Bottas disfrutando de la tranquilidad en Misiones y una conocida cerveza argentina (@tiffanycromwell)

Este fin de semana la Fórmula 1 disputará en Brasil la vigésima primera y penúltima fecha de una extenuante temporada en la que se consagraron Max Verstappen y Red Bull. Los pilotos y todos los que trabajan en el ambiente sienten el cansancio y las dos semanas entre México y el Gran Premio de San Pablo les permitió a los protagonistas hacerse escapadas a algunos destinos de Latinoamérica para recargar las pilas y ese fue el caso de Valtteri Bottas, el corredor finlandés de Alfa Romeo que estuvo una semana en la Argentina.

Gracias a la filial argentina de Alfa Romeo, este jueves Infobae fue invitado a una rueda de prensa virtual reservada para pocos medios en la que participaron Bottas y su compañero, el chino Guanyu Zhou. Valtteri tuvo una reciente visita al país y arrancó por Mendoza. “Estoy acá por el malbec”, afirmó. “El domingo después de México, volé a Mendoza y exploré un poco. Disfruté de los vinos, bodegas muy hermosas. Y también están los Andes, obviamente al lado de Mendoza, la gran cadena montañosa, que es impresionante y también tuve un poco de caminata allí”.

Este medio se le preguntó si piensa invertir en el negocio vitivinícola en nuestro país y respondió que “si alguien me ofrece creo que lo haría por el paisaje. Es un lugar para quedarse. Pero no es algo que esté analizando ahora”, afirmó.

Bottas ya visitó en otra oportunidad en la Argentina, pero aquella ocasión fue una aventura más corta. Ocurrió en enero de 2019 y también estuvo en Mendoza luego de pasar Año Nuevo en Viña del Mar, en Chile. Aquel primer contacto parece haber encantado al escandinavo.

El nórdico mostró en su cuenta de Instagram escenas en el Valle de Uco y visitó la bodega Pulenta Estate en Luján de Cuyo. Infobae pudo saber que Bottas gestionó su reserva con la bodega a través de una vinoteca que vende los vinos de Pulenta en Londres y de la cual el piloto es cliente.

El corredor de 32 años estuvo junto con su pareja, la ciclista olímpica australiana, Tiffany Cromwell, que fue 26° en los Juegos de Tokio 2020 en la carrera por caminos abiertos. Su interés estuvo en conocer la bodega por la estrecha relación que tiene con Porsche, pues los dueños también son importadores de esta marca en Argentina.

Fue una visita meramente turística y pasó la mitad del día en esta bodega. Eso sí, Bottas y Cromwell les pidieron a los anfitriones discreción ya que quisieron pasar desapercibidos. Buscaron un momento de descanso lejos de la prensa y los seguidores. La gente de la bodega recién subió fotos en sus redes sociales cuando la pareja había dejado Mendoza.

Luego la pareja se tomó un avión y aterrizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y disfrutó de 24 horas a pura actividad. En el video que Valtteri publicó en su Instagram se advierte que junto a su novia se hospedaron en un conocido hotel en Retiro. Caminaron por La Recoleta, disfrutaron de la gastronomía local y pasearon en bicicleta por Palermo.

Sobre Buenos Aires contó que “quise aprovechar la oportunidad para conocer la ciudad. Así que pasé un día allí. Una ciudad bastante agitada, pero hermosa. Tiene buenos restaurantes y cosas que hacer. Más tarde la pareja se trasladó a las Cataratas del Iguazú y los dos subieron fotos en la mencionada red social. Tiffany fue la que publicó más contenido con imágenes de los hermosos paisajes. “De Argentina a Brasil, Iguazú, eres simplemente hermosa”, escribió la ciclista. “Sol, sonrisas, agua y naturaleza”, redactó junto a postales con Valtteri en un río y a la vera del lugar en el que habrían pasado el día. Al piloto se lo ve relajado junto a una conocida cerveza. También se refrescaron en el agua y practicaron canotaje. “¿Cómo está la serenidad?”, preguntó luego con más recuerdos de esa jornada. “La magia de las Cataratas del Iguazú”, concluyó.

Valtteri y Tiffany en las Cataratas del Iguazú (@tiffanycromwell)

“Los últimos cinco días antes de volar aquí (San Pablo) estuve en Iguazú, que está justo en la frontera entre Brasil y Paraguay. Creo que es probablemente una de las cataratas más grandes del mundo, es realmente impresionante. Y también el bosque que tiene es hermoso, la paz y la tranquilidad que ofrece ese lugar. Es algo único con la vida silvestre y todo es muy, muy agradable”, contó Bottas en la rueda de prensa sobre sus horas en Misiones.

Y reveló que le gustaría que haya más carreras en Sudamérica: “Eso sería genial, sin duda, sería bastante épico. Los fanáticos locales son fantásticos. Pero habrá que esperar por el aumento de fechas en los Estados Unidos”.

El look con bigotes que estrenó Bottas en Brasil y que Tiffany subió a sus redes de inmediato (@tiffanycromwell)

Perder para ganar

Hace un año Bottas terminó su vínculo con Mercedes y, si bien estuvo en el equipo que le permitió vencer en diez Grandes Premios y ser subcampeón mundial en 2019 y 2020, nunca se encontró cómodo en el ámbito interno sabiendo que era la sombra de Lewis Hamilton.

El salto de calidad en lo deportivo contrastó con el aspecto personal y en su momento el finlandés puso a su profesión por encima de su matrimonio con su compatriota, la nadadora olímpica Emilia Pikkarainen (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), de quien se divorció a fines de 2019. “Nuestros caminos se han dividido debido a los desafíos que trae mi carrera y la situación de mi vida y creemos que esto es lo mejor para nosotros y nuestras vidas futuras”, contó Bottas en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Y le agradeció “por los sacrificios que tuvo que hacer por mí, por su apoyo durante muchos años”. A los dos meses se supo que el corredor que estaba en pareja con Tiffany Cromwell.

Bottas siguió en Mercedes hasta que fines de 2021 comunicó que para 2022 el inglés George Russell iba a ser el reemplazante del finlandés. No obstante, Valtteri se lo tomó con calma. Recayó en Alfa Romeo y mostró una actitud similar a la que tuvo su compatriota Kimi Räikkönen cuando anunció su salida de Ferrari y también ingresó a la escudería con sede en Suiza (la estructura es de Sauber), pero que corre con el patrocinio de la fábrica italiana.

Bottas y Cronwell en los boxes (@tiffanycromwell)

Cuando se informó el vínculo de Bottas con Alfa Romeo la escudería indicó que se trató de un contrato multianual, sin especificaciones, y seguirá en 2023. Valtteri quedó como el líder del equipo ante el novato Guanyu Zhou y aportó toda su experiencia en el equipo y más en una temporada que tuvo un drástico cambio de reglamento técnico. De momento su mejor resultado en el año fue el quinto puesto en el Gran Premio de Emilia Romaña.

Pero lo deportivo pasó a segundo plano y este año se lo vio más suelto, descontracturado, disfrutando de las carreras y siempre acompañado por Tiffany. Cada vez que pudieron hicieron viajes en los que se relajaron entre las carreras y por ejemplo luego de ser séptimo en el primer Gran Premio de Miami, decidió tomarse unos días de descanso y recorrió casi tres mil kilómetros para conocer el Estado de Colorado, donde fue protagonista de una foto que rápido se hizo viral ya que se mostró desnudo nadando en un arroyo de la ciudad de Aspen en una imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram que tiene más de 3 millones de seguidores. Aunque no fue aclarado, lo cierto es que la imagen formó parte de una buena causa. Uno de los integrantes del equipo compartió un posteo informando que iban a vender la imagen como poster en un valor cercano a los 11 euros y todo lo recaudado será donado para caridad. “¿Do you want a true bottASS on your wall?”, bromeó el asistente del piloto por la relación entre su apellido y la palabra trasero en inglés.

El finlandés en acción sobre su Alfa Romeo en la última fecha corrida en México (REUTERS/Henry Romero)

Este Bottas ya no es el mismo con aire de robot que estuvo en Mercedes. Ese frío y calculador piloto que llegó a superar en algunas clasificaciones y carreras a Hamilton. El que mereció haber ganado más competencias de no haber sido por las órdenes del jefe del team alemán, Toto Wolf, triunfos que no habrían afectado los títulos de séptuple campeón inglés. Valtteri supo cuál era su rol en la escuadra germana y nunca se quejó. Los mandatos internos existen desde el nacimiento de la F1 hace 72 años, pero a veces es tan claro y obvio el panorama que una victoria no llega a mover la aguja ni definir un título. Es injusto que a un piloto se le robe un merecido triunfo como pasó en Austria 2002 con Rubens Barrichello, quien, ante los incesantes pedidos del box de Ferrari, a modo de protesta sobre la meta le cedió la victoria a Michael Schumacher. Fue un papelón. ¿Alguien dudó de que ese año el Kaiser iba a ser campeón otra vez?

Para este año Mercedes no le renovó la confianza a Valtteri, quien dejó de estar en una escudería ganadora (hasta 2021 lo fue) a integrarse otra en la que sumar puntos vale tanto como un triunfo (los diez primeros de una carrera cosechan unidades). Pero Bottas ganó en su dignidad deportiva porque ahora nadie le pone un límite y, por sobre todo, se enriqueció en lo personal, se nota su felicidad y vive sin prejuicios. Sea en el glamour de la F1 o al lado de un río en Misiones. Se muestra más natural y permite conocer el aspecto humano de un corredor de autos.

Valtteri logró que la gloria quedara en segundo plano. Demuestra que los pilotos de F1 no son autómatas ni androides. Que las presiones y -en ocasiones- la falta de ética del gran circo puede llegar a afectar la salud mental de un deportista de alto rendimiento. Dejó eso atrás y recorre el mundo con su pareja. Trabaja y se divierte. Es verdad que todos los corredores sueñan con correr en la Máxima, pero algunos dejan en claro que no lo hacen a cualquier precio como el caso de Bottas. Hoy no está en un equipo vencedor, no levanta una copa, pero disfruta mucho más de su vida.

