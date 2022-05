Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió y se fotografió sin ropa en un lago: el gesto solidario detrás de la imagen

Valtteri Bottas decidió visitar Aspen luego de correr en el GP de Miami y se fotografió desnudo (Foto: @valtteribottas)

Valtteri Bottas tomó un rumbo distinto en su carrera como piloto luego de quedar en libertad de Mercedes y asumir el desafío de comandar un Alfa Romeo. El finlandés, que está en el mundo de la Fórmula 1 desde 2011, decidió tomarse unos días de descanso luego de terminar en la 7ª posición del GP de Miami. Recorrió casi tres mil kilómetros para conocer el Estado de Colorado donde fue protagonista de una foto que rápidamente se convirtió en viral.

El corredor finlandés de 32 años se mostró desnudo nadando en un arroyo de la ciudad de Aspen en una imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram que tiene más de 3 millones de seguidores. Una de las primeras reacciones fue la de su pareja, la ciclista australiana Tiffany Cromwell, con quien está en una relación desde inicios del 2020 tras separarse de la nadadora olímpica finlandesa, Emilia Pikkarainen. “Peachy”, le firmó junto con emojis de una cara con ojos de corazón y el dibujo de un durazno con la evidente referencia a su cuerpo.

Valtteri Bottas está en pareja con la deportista Tiffany Cromwell desde hace dos años (Foto: Reuters)

No es la primera vez que es noticia por mostrarse desnudo, un modo de disfrutar la vida que le sienta cómodo a juzgar por las imágenes que se replicaron en la temporada 3 de la serie Drive to Survive que se emite por Netflix. En el capítulo tres, llamado No soy tonto, Bottas compartió un día de su pretemporada en Finlandia y no tuvo problemas en ser filmado sin ropa dentro de un sauna junto con su agente, Ville Ahtiainen. “El sauna está caliente. En pelotas... Aquí hay mucha paz. Echas agua sobre las piedras y te relajas enseguida”, comentaron en ese fragmento de la producción.

El posteo de Bottas (Foto: @valtteribottas)

El corredor que se inició en Williams tuvo su pico de rendimiento a lo largo de sus cinco temporadas en Mercedes, donde obtuvo dos segundos puestos y dos terceros lugares en el campeonato de pilotos. Precisamente la cuenta oficial de su ex escudería compartió un emoji sonrojado. Al viral también se unió su actual team, Alfa Romeo, con otros dos emojis.

Aunque no fue aclarado, lo cierto es que la imagen formará parte de una buena causa. Uno de los integrantes del equipo compartió un posteo informando que venderán la imagen como poster durante las próximas 24 horas en un valor cercano a los 11 euros y todo lo recaudado será donado para caridad. “do you want a true bottASS on your wall?”, bromeó el asistente del piloto por la relación entre su apellido y la palabra trasero en inglés.

Independientemente de la repercusión que generó esta imagen, la campaña de Bottas al mando de Alfa Romeo es resonante. La escudería está sacando provecho a su motor Ferrari y el experimentado líder del equipo ya obtuvo un 6° lugar (GP de Baréin), un 8° puesto (GP de Australia), un 5° sitio (GP de Emilia Romagna) y el mencionado 7° escalafón en Miami. Valtteri está 8° en el campeonato de pilotos y su escudería marcha en la quinta posición con 31 puntos detrás de Ferrari (157), Red Bull (151), Mercedes (95) y McLaren (46). El próximo desafío será en el GP de España durante el fin de semana del 22 de mayo.

