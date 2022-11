Robert Lewandowski explicó el significado de su polémico gesto en el último partido del Barcelona

El delantero aclaró que fue para Xavi, no para el árbitro

Este fin de semana Robert Lewandowski sufrió su primera expulsión en Barcelona en el triunfo de su equipo 2-1 frente al Osasuna y tras ver la roja se viralizó un video en el que se lo ve realizando supuestos gestos contra el árbitro del partido. Este miércoles, tras recibir la Bota de Oro por haber sido el máximo goleador de ligas europeas en la temporada 2021/22 explicó a qué se refirió con aquella seña.

“Suena divertido porque la semana pasada estaba hablando con el entrenador, Xavi, sobre que en el futuro podía pasar algo como esto, que tuviera cuidado si me sacaban tarjeta amarilla. Después de esto (la roja) le hice el gesto a Xavi, no al árbitro, es muy diferente. Porque habíamos hablado de eso y justo pasó. Eso es lo que hay detrás del gesto”, sostuvo el artillero polaco.

Cabe recordar que antes de abandonar el campo de juego, el ex Bayern Múnich se tocó en dos ocasiones la nariz y varios portales interpretaron eso como un gesto sobre que el juez estaba “drogado” o que estaba “comprado”. Sin embargo, según su testimonio, esto no fue lo que intentó manifestar con ese gesto.

El delantero del Barcelona recibió este miércoles su segunda Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas en una ceremonia celebrada en la antigua fábrica Damm de la capital catalana. “Estoy muy feliz y orgulloso, estoy seguro que el próximo año será muy bueno”, declaró tras recibir el galardón. “Partidos como el de ayer en Pamplona (2-1 contra el Osasuna) o el de Valencia (1-0) son grandes pasos, no sólo para estar primeros en la Liga sino para aspirar a ganarla”, afirmó con respecto al presente del conjunto catalán.

Lewandowski marcó la pasada temporada 35 goles con el Bayern de Múnich en la Bundesliga, superando los 28 tantos de Kylian Mbappé PSG y los 27 de Karim Benzema, del Real Madrid, y de Ciro Immobile, de la Lazio. El delantero polaco repite como máximo artillero de las ligas europeas después de alzarse con el premio el pasado año, tras marcar 41 goles en la temporada 2020/21.

*La expulsión de Lewandowski y sus polémicos gestos

En la actual temporada, el polaco lleva 13 goles en La Liga y cinco en la Champions League, donde no podrá seguir anotando tras la eliminación del equipo culé. “En la Champions tuvimos algunos fallos y si haces esos fallos, te pueden dejar fuera y estamos fuera. Para el club no fue un momento fácil, incluso ahora no es el mejor momento, pero hay que pensar en positivo, tenemos que mirar hacia adelante, en La Liga estamos jugando muy bien”, declaró y agregó con optimismo: “En los próximos meses jugaremos mejor como equipo, en un mes o una semana no puedes cambiar todo, pero estamos en el buen camino”.

Con respecto al inicio del Mundial de Qatar, en donde su selección comparte grupo con la Argentina, México y Arabia Saudita, se refirió al complejo calendario estipulado: “Es difícil porque el torneo no llega después de la temporada cuando los jugadores pueden estar cansados, pero ahora vemos muchas lesiones de jugadores que no van al Mundial porque hemos jugado muchos partidos, pero sabíamos que la temporada iba a ser así”.

Seguir leyendo: