La reacción de Lionel Messi cuando se cruzó en el aeropuerto con un argentino que le rogó que gane la Copa del Mundo

El PSG le otorgó tres días de licencia a Lionel Messi, aunque ya regresó a París de cara al último partido previo al Mundial contra el Auxerre

Lionel Messi regresó a Barcelona al comienzo de esta semana para gozar de tres días de licencia otorgados por el París Saint-Germain en la antesala a disputar el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. En su camino hacia el municipio de Casteldefels protagonizó un particular momento con la plegaria de un argentino de cara a la Copa del Mundo.

Lucas Espósito nació en la localidad bonaerense de Lanús, pero emigró a España en 2020. Allí se desempeña como despachador de vuelos y este lunes tuvo la oportunidad de ver por primera vez en su vida a la Pulga. “Sabía que lo vería desde el día anterior. Sentí una locura total. Mientras escribía los partes de salida con el nombre de los pasajeros, no lo podía creer”, relató el joven que llevó a Messi hasta el edificio central del Aeropuerto de El Prat.

En diálogo con Infobae, describió las primeras emociones que lo atravesaron tras ver a la figura del PSG en su arribo: “Lo esperamos con una furgoneta a pie del avión privado. Cuando empezó a bajar del avión, me emocioné y empecé a temblar. No podía creer que lo estuviera viendo”.

Espósito bajó de la camioneta para recibir a su pasajero estrella y le pidió una foto que reflejó en su cuenta personal de Instagram sumado a un solo pedido: “Ni bien baja del avión, lo saludo, le doy la mano y le pregunté si era mucha molestia sacarse una foto conmigo. Ahí le dije: ‘Vamos con todo, fuerza. Vamos por la Copa’. Estaba muy contento. Me tiró una sonrisa y dijo ‘ojalá’”.

La imagen que subió Lucas Espósito con Lionel Messi

Después de los tres días de licencia que le otorgó la institución francesa, el futbolista de 35 años regresó este miércoles a París para retornar a los entrenamientos. El escenario estuvo lejos de ser como el del primer encuentro, con muchas personas que intentaron acercarse al referente de la Albiceleste. “Estuve hace un ratito con él, pero no me pude sacar la foto como quería. No sé si fue porque se hizo tan mediático y la gente sabía que iba a venir. Tuvimos que pasarlo rápidamente al avión”, declaró el argentino.

“En cuanto bajó de la camioneta, lo saludé y le dije: ‘Mucha suerte. Vamos por la Copa’. Me tiró una sonrisa y se subió al avión”, contó el empleado que gracias a su trabajo conoció a diferentes figuras referidas al mundo del fútbol como Pierre-Emerick Aubameyang, Neymar, Sergio Busquets y el plantel del Manchester City.

Luego de este escueto diálogo, Lionel Messi retornó a Francia para sumarse a los entrenamientos del club de cara al último partido de este domingo frente al Auxerre desde las 9 (hora argentina) por la fecha 15 de la Ligue 1 en la previa a lo que será el Mundial de Qatar 2022.

Este partido podría ser el regreso del argentino después de quedar desafectado de la última victoria por 2-1 como visitante del Lorient debido a una molestia física oficializada por el PSG en un parte médico: “Víctima de una inflamación en el tendón de Aquiles, Leo Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”.

Christophe Galtier será el responsable de confirmar si contará con el autor de 12 goles y 14 asistencias en 18 partidos de la temporada con el elenco francés. Luego de este duelo, viajará a Abu Dhabi para presentarse el lunes a los entrenamientos de la selección argentina de cara al último amistoso preparatorio a la Copa del Mundo frente a Emiratos Árabes Unidos que se disputará el miércoles 16.

